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Şentop, İsrail'in Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği saldırıyı kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği saldırıyı kınadı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 21:55
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Şentop, İsrail'in Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği saldırıyı kınadı

Şentop, İsrail'in Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği saldırıyı kınadı
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TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail güvenlik güçleri, Batı Şeria'da hukuk dışı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak Nablus kentinde 10 masumu öldürerek insanlık suçu işleyen İsrail'i kınıyor, hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırısında biri çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenledi.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını çeviren İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin saldırısında biri çocuk 10 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 102 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğu ve bölgedeki hastanelere sevk edildikleri duyuruldu.

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