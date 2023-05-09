Şentop, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayarak, "İsrail'in bölgeyi kaosa sokmaktan başka işe yaramayan ve barışın tesisini imkansız hale getiren bu hukuksuz, barbarca saldırılarına bir an evvel son vermesi gerek." dedi.

Şentop, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınadı

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'ye düzenlediği, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 13 masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan saldırısını en sert şekilde kınadığını belirtti.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Şentop, "İsrail'in bölgeyi kaosa sokmaktan başka işe yaramayan ve barışın tesisini imkansız hale getiren bu hukuksuz, barbarca saldırılarına bir an evvel son vermesi gerektiğini yüksek sesle ifade ediyorum." paylaşımında bulundu.

Şentop, Türkiye'nin, Filistin halkının meşru haklarına karşı işlenen bu hukuk dışı saldırıları her daim kınamaya devam edeceğini vurguladı.

sentop1.jpg

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Jandarmadan sahte kimlik ve pasaport operasyonu Yaşam
Jandarmadan sahte kimlik ve pasaport operasyonu
Haluk Levent depremzede öğrenciler için burs anlaşması sağladı Magazin
Haluk Levent depremzede öğrenciler için burs anlaşması sağladı
Beşiktaş'tan Kanada'ya atılım. Keşif anlaşması imzalandı Spor
Beşiktaş'tan Kanada'ya atılım. Keşif anlaşması imzalandı
ENAG'dan TÜİK açıklaması: Tüm davalar lehimize sonuçlanmıştır Güncel
ENAG'dan TÜİK açıklaması: Tüm davalar lehimize sonuçlanmıştır
Sudan ordusu barış görüşmeleri için Güney Sudan'ı istedi Dünya
Sudan ordusu barış görüşmeleri için Güney Sudan'ı istedi
Kaçak su kullanımından 26 kişi gözaltına alındı Dünya
Kaçak su kullanımından 26 kişi gözaltına alındı
Güney Kore'de mahkeme Kuzey Kore'nin çalıştırdığı esirlere tazminat ödemesine hükmetti Dünya
Güney Kore'de mahkeme Kuzey Kore'nin çalıştırdığı esirlere tazminat ödemesine hükmetti