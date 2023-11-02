Sera atıkları yakılınca yangın çıktı. Bir anda her yere sıçradı

Antalya’nın Alanya ilçesinde seralara yakın kısımda çıkan otluk yangını, evlere ve seralara sirayet etmeden hızlı müdahaleyle söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Sera atıkları yakılınca yangın çıktı. Bir anda her yere sıçradı

Yangın, Konaklı Mahallesi Görgülüler sokak üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sera atıklarının yakılmasıyla alevler otluk alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan yangın, evleri ve seraları tehdit etmeye başladı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bu sırada jandarma ekipleri, tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın bazı apartmanlardaki vatandaşları evlerinden dışarı çıkması konusunda uyardı.

SÖNDÜRÜLDÜ

Yangını gören bir vatandaş, "Seranın yanında otları yakmaya başladılar. Rüzgar çıkınca alevler yukarı doğru çıkmaya başladı. İtfaiiye çabuk geldi ve yangını söndürdü" dedi.

İtfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Öne Çıkanlar
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Son Haberler
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı? Ekonomi
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Son bir haftada 87 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Son bir haftada 87 terörist etkisiz hale getirildi
Hırsızlık yapmak için camiye girdi Gündem
Hırsızlık yapmak için camiye girdi
İlaçlı sütlaçla yapılan hırsızlık için Yargıtay'dan flaş karar Gündem
İlaçlı sütlaçla yapılan hırsızlık için Yargıtay'dan flaş karar
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden Atatürk'ü Anma Konseri Kültür Sanat
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden Atatürk'ü Anma Konseri
Brent petrolün varil fiyatı 85,62 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 85,62 dolar
Uçak kalkışta drift attı. Pistte korku dolu anlar Dünya
Uçak kalkışta drift attı. Pistte korku dolu anlar