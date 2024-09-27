Seramik sektörünün kalbi, İtalya’daki Cersaie Fuarı’nda atıyor

İtalya’nın Bolonya şehri, 41. kez seramik sektörünün önemli oyuncularına ev sahipliği yapıyor. 23 Eylül’de başlayan Cersaie Fuarı’nda, 606 marka yaklaşık 155 bin metrekarelik alanda 5 gün gün boyunca en yeni ürünlerini sergiliyor. Uzun yıllardır pek çok Türk markasını ağırlayan fuara, ülkemizin en büyük teknik granit üreticisi Qua Granite de bu yıl 5. kez katılıyor. Markanın Cersaie’deki standında, doğallık ve sürdürülebilirliği vurgulayan unsurlar dikkat çekiyor. Modern ve yenilikçi tasarımı ile dikkat çeken stantta kullanılan bitkiler, markanın çevre dostu yaklaşımını vurguluyor.

Qua Granite, 27 Eylül’e kadar devam eden fuarda, yeni koleksiyonlarını 18. holdeki 200 metrekarelik standında sergiliyor. 60x120, 100x100 ve 30x90 cm ebatlı yeni serilerinin yanında dış mekan için tasarlanan özel serilerini de tanıtan markanın yeni koleksiyonlarında, doğanın ilham verici dokuları, zamansız renk paletleri ve modern tasarımlar öne çıkıyor. Üstün desen ve renk teknolojisi, doğanın canlılığını mekanlara taşımaya olanak tanıyor. Doğal taş dokularından esinlenilen traverten, mermer ve ahşap desenli granitler, farklı yüzey bitişleriyle sunuluyor. Koleksiyonlardaki bej, gri, beyaz ve pastel tonlar, çağdaş trendleri yansıtırken, ahşap görünümlü ürünler mekana doğal bir sıcaklık katıyor.

İş ortaklarını sarayda ağırlıyor

Fuarla ilgili açıklama yapan Qua Granite İhracat Satış Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Çakır Suna, “Türkiye’nin teknik granit üretimi yapan en büyük tesisine sahibiz. Tüm süreçlerimizde sürdürülebilirliği önceliyoruz. Üretim tesislerimizde kullandığımız suyun %100’ünü geri dönüştürüyoruz. Uzman ekiplerimiz, üstün üretim teknolojilerimiz ve geniş ürün yelpazemizle, uluslararası pazarlardaki varlığımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Cersaie Fuarı, markamızı ve yeniliklerimizi pek çok ülkeden profesyonelle tanıştırmamızı sağlayan çok önemli bir buluşma noktası. Seramik sektörünün en prestijli etkinliği kabul edilen Cersaie Fuarı’nda 2019 yılından bu yana ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz” dedi. Çiğdem Çakır Suna, toplam satışlarının yaklaşık %33’ünü ihraç ettiklerini ve başta AB ülkeleri olmak üzere 100'den fazla ülkeye satış yaptıklarını sözlerine ekledi.

Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirecekleri gelenekselleşen gala gecesi ile misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatacaklarını söyleyen Qua Granite İhracat Satış Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Çakır Suna, “Bolonya’nın en önemli tarihi simgelerinden biri olan Palazzo Re Enzo’da iş ortaklarımızı ağırlıyoruz. Bu yıl bir farklılık yaparak 13. yüzyıldan kalma bu ikonik yapıda 2 gün ve 2 gece sürecek özel bir organizasyona imza atacağız. 24-25 Eylül tarihlerinde yeni ürünlerimizi hem fuar alanındaki standımızda hem de Palazzo Re Enzo’da sergiliyor olacağız. Hazırladığımız özel show ve etkinliklerle konuklarımıza unutulmaz bir deneyim yaşatacağımıza inanıyoruz.” açıklamasını yaptı.