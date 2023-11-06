Seramik ve vitrifiye markası, uluslararası fuarda en yeni ürünlerini sergiliyor

Türkiye Seramik Federasyonu'nun liderliğinde, ekonomistler tarafından her yıl düzenli olarak hazırlanan Türkiye İhracat Katkı Endeksi'nin 2023'ün ilk yarı sonuçlarına göre, seramik sektörü en yüksek katkı oranıyla endeksin zirvesinde yer alıyor. Yerli kaynaklarla üretim yapan ve ihracatta öne çıkan seramik sektörü, ekonomimize katma değer kazandırmaya devam ederken, sektörün önemli oyuncuları bugün (6 Kasım) başlayan ve 10 Kasım’a kadar sürecek Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı UNICERA 2023’te buluştu. Karo, vitrifiye ve yapı kimyasalları üreticisi Seramiksan da son tüketici ve mimarların değişen ihtiyaçlarına yönelik, doğadan ilham alan en yeni tasarımlarını ve çevre dostu ürünlerini İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuarda sergiliyor. Banyo, mutfak, tüm yaşam alanları için ürettiği karo, vitrifiye, yapı kimyasallarının yanı sıra VOQ banyo mobilyaları koleksiyonlarını sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerinin beğenisine sunan marka, "Bir Sözümüz Var" konseptiyle en yeni koleksiyonlarını tanıtıyor.

Fuar için belirledikleri konseptin sürdürülebilirlik kapsamında gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğundan doğduğunu söyleyen Seramiksan Direktörü Süreyya Çağlar, etkinliğe ilişkin şu açıklamada bulundu: “Seramiksan olarak her yıl düzenli olarak katıldığımız UNICERA’da en yeni koleksiyonlarımızı tanıtırken, sürdürülebilir geleceğin kapılarını aralayacak çeşitli etkinliklere de yer veriyoruz. Fuar boyunca ziyaretçilerimizi 'iyi gelecek sözü' vermeye davet edeceğiz.”

Kırık seramik parçaları saksı yapımıyla değerlendirilecek

%0 atık ürün, %0 atık su üretim politikasını tüm iş süreçlerine entegre eden Seramiksan fuardaki standında, geri kazanım tesisinde bulunan kırık seramik parçalarının kullanılacağı terra cotta saksı yapımı atölyesi düzenliyor. Türkiye’nin ilk el baskı atölyesi kurucusu Emine Kuşçul’un eğitmenliğinde kumaş baskı atölyesi, çevreci Japon bonsai sanatı kokodema atölyesi gibi herkesin ücretsiz katılabileceği birbirinden keyifli aktiviteler de yapıyor. Montaj ustaları için “Ustalar Yarışıyor’’ etkinliğinde, klozet montajını en hızlı yapan ustalar farklı hediyeler kazanıyor. 8 Kasım Çarşamba günü ise Sinem Özlük Mimarlık’ın katılımıyla düzenlenecek ‘’İyi Gelecek Buluşmaları’’nda tasarımda sürdürülebilirlik konusu konuşulacak. Mimarlık öğrencilerinin de katılacağı etkinlikte porselen karo, duvar ve yer karosu, yapı kimyasalları, vitrifiye, banyo mobilyalarına dair malzeme seçiminden uygulamaya doğa dostu tüm mimari çözümler hakkında teknik ürün eğitimi verilecek.

Fuara özel koleksiyonlar

Yerli karo ve vitrifiye üreticisi Seramiksan, UNICERA 2023 için oluşturduğu koleksiyonda, farklı dokuları bir araya getirdiği, hem görsel zenginlik sunan hem de özgün desenler barındıran ürünlerini sergiliyor. El yapımı hissi veren ürünlerde, mekana sanatsal bir görünüm kazandıran floral motifler öne çıkarken, dinamik ve modern iç mekan tasarımları için geometrik desenler ve rölyef dokularla zenginleştirilen ürünler dikkat çekiyor.

Koleksiyondaki, İran’ın dünyaca ünlü mermeri Pietra’dan ilham alınarak tasarlanan Palermo serisi naturel bir renk paletiyle sunulurken, Calacatta mermerinin yeniden yorumlanmasıyla oluşturulan Star White da saflığı ve temizliği temsil ediyor. Lecce serisi, doğal taş görünümü ve mat yüzeyiyle mekanlara huzurlu ve sıcak bir atmosfer katmayı vaat ederken, zarif rölyeflere sahip Shell, yüzeyindeki fırça darbeleriyle derinlik hissi uyandırıyor. Seramiksan, fuar için hazırladığı koleksiyonu; yalınlığı ve kullanım alanlarının çeşitliliğiyle Keops, ahşabın dokusunu dekorasyon trendleriyle birleştiren Sagano Line, travertenin büyülü estetiğini porselenin gücüyle birleştiren Traverten gibi küresel tasarım trendlerini yüzeylere taşıyan büyük ebatlı karolarla taçlandırıyor.

Yeni vitrifiye ürünlerini fuarda ilk kez sergiliyor

Banyolarda tasarım algısını güçlendiren mevcut vitrifiye koleksiyonlarına geometrik forma sahip yeni çanak lavabo modellerini ekleyen Seramiksan, Vortex yıkama sistemine sahip Hill asma klozetini de ilk kez UNICERA 2023’te sergiliyor. Seramiksan’ın Ar-Ge ve tasarım ekipleri tarafından geliştirilen Vortex, daha az suyla daha güçlü yıkama yapan yenilikçi yıkama teknolojisiyle tuvalet deneyimini değiştiriyor. Yüksek performanslı klozet temizliğiyle daha fazla hijyen sağlarken, sessiz yıkama özelliğiyle de fark yaratıyor.