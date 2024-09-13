Seramiksan ahşap lambri görünümlü yeni ürünü Sagano Line’ı tanıttı

Çevresel kaygıların yükseldiği ve sürdürülebilirliğe dair farkındalığın arttığı son dönemde, özellikle konut ve ticari projelere yönelik doğa dostu üretim anlayışı yaygınlaşıyor. Bunların ilk sıralarında yaşam alanlarımızda baş rol oynayan yapı malzemeleri endüstrisi gelirken, sürdürülebilir ve çevre dostu karolarıyla sektörün önde gelen oyuncularından Seramiksan, ahşap görünümlü yeni ürünü Sagano Line ile doğanın huzurunu mekanlara taşıyor.

Tüm üretim süreçlerini %0 atık ürün, %0 atık su politikasıyla yürüterek sürdürülebilirliği desteklediklerini belirten Seramiksan Direktörü Süreyya Çağlar, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Yapı malzemeleri enerji yoğun sektörlerden biri olduğu için, sürdürülebilirlik kavramı daha da önemli hale geliyor. Çevresel etkileri en aza indirmeyi hedefleyen yaşam döngüsünü benimsemek, birçok faydayı beraberinde getiriyor. Biz de sürdürülebilirliği ilke edinen bir marka olarak, hem sektörümüzde yeşil dönüşümün öncüsü oluyoruz hem de üretimden tüketiciye kadar tüm paydaşların çevresel etkisini düşürerek daha yaşanabilir bir gelecek inşa ediyoruz. Sagano Line yeni karo serimiz de bunun en yeni örneği.”

DOĞANIN HUZURUNU MEKANLARA TAŞIYORLAR

Yeni karo serileriyle dekorasyon dünyasının en popüler trendlerinden biri olan çıtalı ahşap görünümünü modern bir yorumla sunduklarını belirten Süreyya Çağlar, serilerine dair ayrıntıları da paylaştı. Buna göre doğadan ilham alan ve her dokunuşta derinlik hissi veren Sagano Line, koyu ve açık çizgi rölyefleriyle mekanlarda modern ahşap lambri etkisi yaratıyor. Doğanın huzurunu ve sıcaklığını mekanlara taşıyor. Desenleri, uzun yıllar boyunca ilk günkü görünümünü korurken; özel bir bakım gerektirmemesi ve kolay temizlenebilir olmasıyla uzun ömürlü kullanım sağlıyor. Suya, UV ışınlarına, neme, yangına ve darbelere karşı direnci de dayanıklılığını artırıyor.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KAROLAR, MEKANLARDA FERAHLIK YARATIYOR”

Sagano Line gibi sürdürülebilir malzemelerden üretilen ürünlerin faydalarına da değinen Seramiksan’ın Direktörü Süreyya Çağlar, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Sürdürülebilir malzemeler, doğal kaynakların tüketimini azaltarak gelecek nesiller için bu kaynakların korunmasını sağlıyor. Bununla da kalmıyor, üretim aşamasında enerji tüketimini düşürüyor, karbon ayak izini azaltarak iklim değişikliğiyle mücadeleye önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Kullanıcılar açısından ise mekanlarda hava kalitesini artırarak insanların sağlığını koruyor.”