Serap Paköz ‘Aslan gibi soyadım var’ dedi. Ezgü soyadını kullanmaya devam etmişti

Ünlü sunucu Serap Paköz, önceki gün Nişantaşı Citys'te kameralara yansıdı. Paköz, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve ekran programlarıyla ilgili görüşlerini paylaştı. "Son dönemdeki ekrandaki formatları nasıl buluyorsunuz?" sorusuna Paköz, "Hiç izlemiyorum. Zaten benim yaptığım tarz programlar yapılıyor, onlar da izleniyor" yanıtını verdi.

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI VE ELEŞTİRİLER

Paköz, gündüz kuşağı programlarının eleştirilmesi hakkında ise, "Her şey eleştiriliyor. O zaman dizilerdeki sahnelerin birçoğunu kaldırmaları lazım. Silahsızlanmayı özendirmemiz gerekirken, dizilerde de silahlar konuşuluyor. Kabadayı tipler, aldatmalar. Her şey dizilerde de var. En azından bu programlar gerçeği yansıtıyor, sesini duyuramayanlar sesini duyuruyor. Çözüme odaklı ise faydalı... Çok fazla programlar çözülüyor, onu niye göz ardı ediyor insanlar" dedi.

RAKİP PROGRAMLARI İZLEMİYOR

"Rakiplerinizi izliyor musunuz?" sorusuna Paköz, "Sabahları haber açıyorum. Akşam dijital platformdaki işlere bakıyorum. O programlardan yoruldum, hiç izlemiyorum gündüz kuşağını... Format beni yordu. Üçüncü sayfa haberlerine bile bakamıyorum artık. Eğitici ve sosyal içerikli diziler, filmler izliyorum. Haberleri kaçırmıyorum" şeklinde yanıt verdi.

SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ NE DEDİ?

1987-2000 yılları arasında evli kaldığı Sümer Ezgü'nün soyadını kullanması nedeniyle yaşadığı hukuki süreç hakkında konuşan Paköz, "Çok oldu soyadımı değiştireli... Bir süre ekranda yoktum, o zaman insanlar farkında değildi. Ekrana dönünce kızlık soyadıma döndüğümü gördüler" ifadelerini kullandı. Eski eşinden övgüyle bahseden Paköz, "36 yaşında kızım var ondan. Dünyanın en iyi babası... O ve ben yeni hayat kurduk. Çok düzgün ve medeni bir insandır. Öyle bir şey gereksinim duydular. Hukuk öyle karar verdi. Adaletin kestiği parmak acımaz. Aslan gibi soyadım var. Soyadı nedir ki?" dedi.

Serap Paköz’ün son hali gündem oldu. Eleştirilere böyle isyan etti

ESTETİK VE BAKIM

Son olarak, estetik operasyonlarla ilgili yorum yapan Paköz, "Botoks ve cilt bakımı yaptırıyorum. Estetik her dakika yaptırılacak bir şey değil. Yaptıranların çoğu söylemiyor. Hiç estetiğim yok diyor" şeklinde açıklama yaptı.