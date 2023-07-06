Seray Sever ikiz bebekleriyle plajda görüntülendi

Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren Seray Sever (50), geçtiğimiz yıl ikiz kızları Sofia ve Alya'yı dünyaya getirmişti.

Daha önce sekiz kez tüp bebek tedavisi gören ünlü isim, zorlu bir sürecin ardından Altunizade'de özel bir hastanede sezaryen doğum yapmıştı.

Posta'da yer alan habere göre; Seray Sever, önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Ailesiyle ve çocuklarıyla birlikte plaja gelen Seray Sever kayınvalidesi, kayınpederi, annesi ve kardeşi Soner Sever işe birlikte güzel havanın keyfini çıkardılar.

İkiz kızları Sofya ve Alya ile birlikte denizde ve kumsalda oyunlar oynayan başarılı oyuncu, fit haliyle de gençlere taş çıkardı.