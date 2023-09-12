Seray Sever ikizleri ile tatilden paylaşım yaptı

Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren Seray Sever, geçtiğimiz yıl ikiz kızları Sofia ve Alya'yı dünyaya getirmişti. Daha önce sekiz kez tüp bebek tedavisi gören ünlü isim, zorlu bir sürecin ardından Altunizade'de özel bir hastanede sezaryen doğum yapmıştı.

"SOFİA'YI BABAMA BENZETİYORUM"

Seray Sever, hamileliğinin son günlerine yaklaşırken babası Tamer Sever'i kaybetmenin acısını yaşamıştı. TV8'de ekrana gelen '2. Sayfa' programına konuk olan sunucu, bebeklerinin kime benzediği sorusuna, "Sofia'yı babama benzetiyorum. Alya da Eray'ın tarafına benziyor. Tek yumurta ikizi değiller zaten birbirlerine benzemiyorlar" yanıtını vermişti.

"AŞKLARIM"

Şimdilerde ikiz kızları ile Bodrum'da tatilde olan ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmayı ihmal etmiyor. Sever, Sofia ve Alya ile çekildiği tatil karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü isim paylaşımına "Aşklarım" notunu düştü.

Sosyal medya kullanıcıları "Maşallah Seray Hanım büyüdüler. Tabi bir de size sormak lazım" yorumunda bulundu.



