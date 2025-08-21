Seray Sever kaza geçirdi! Gözyaşlarına boğuldu

Seray Sever, Bodrum Gümbet'te arabasıyla seyir halindeyken motosikletli bir kişiye çarptı. Meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İKİ KADININ YARDIMINA KOŞTU

Kazanın şokuyla panik yaşayan Seray Sever gözyaşları içinde motosikletten düşen iki kadına yardım etmeye çalıştı. Sever, defalarca ambulans çağırmak için ısrar etti.

İki kadın, Seray Sever'in ve çevredeki vatandaşların tüm ısrarlarına rağmen sağlık ekiplerini beklemeyi reddetti.

OLAY YERİNDEN AYRILDI

Görgü tanıklarının ifadesine göre, motosiklet sürücüsü, "Motorumu kenara çekeceğim" diyerek hızla olay yerinden uzaklaşırken, yanındaki yolcu da başka bir araca binerek bölgeden ayrıldı.

Genç kadınların bu tavrı karşısında Seray Sever, onların sağlık durumları için endişelenerek gözyaşlarına hâkim olamadı. Olay yerine gelen trafik polisleri, kazayla ilgili tutanaklarını hazırlarken, hem otomobilde hem de motosiklette maddi hasar oluştuğu öğrenildi.