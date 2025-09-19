Seray Sever’den bomba iddia: Ünlüler evliliğimi bozmak istedi!

Sibel Arna’nın YouTube programına konuk olan Seray Sever, 2018’de evlendiği eşi Eray Sünbül hakkında dikkat çekici sözler sarf etti: “Kocam benim ruh eşim. İlk karşılaşmada ‘ruhlardı konuşan’ dedim. Benden 10 yaş küçük olması, ‘küçük erkeklerden hoşlanmam’ ezberimi bozdu.

İstanbul-Bodrum arasında aramızı bozmaya çalışanlar oldu; aralarında ünlüler de vardı. ‘Seni burada kafesliyor’ diye fitne atanlar çıktı ama biz kenetlendik.”

TELEFONUNU KURCALAMAM

2022’de ikiz kızları Sofia ve Alya’yı kucağına alan Seray Sever, çocuklardan sonra eşiyle arasındaki aşkın değiştiğini belirtti: “8 kez tüp bebek denedim, 49’umda anne oldum. Çok zor bir doğum sürecinden çıktım ama aşk çocuklarla başka bir şeye evrildi.

Kocamı ‘Ölene kadar yanımda olsun’ dediğim bir yerden seviyorum. Güven bizim için esas. Konum paylaşımı var, telefon çaldığında açar. İlk kez telefonunu kurcalamadığım bir adam var hayatımda.”

O PROGRAM FACİAYDI

Seray Sever, “Dünya Güzellerim” programı yüzünden davalık olduğunu da ifade etti: “Dünya Güzellerim benim için faciaydı.

Moderasyon için gittim. Set yürümedi, planlar tutmadı. Paramızı alamadık, davalığız. Hevesim vardı ama işkenceye döndü.”

SERAY SEVER KİMDİR?

Sunucu ve oyuncu Seray Sever 27 Şubat 1973’te İstanbul’da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde ekonomi okudu.

Kariyerine 1990’larda TRT’de sunuculukla başladı; “Popstop” ve “Sabah Şekerleri” gibi programlarla tanındı. Ardından çeşitli TV kanallarında programlar sundu ve reality show’larda yer aldı.

Oyunculukta “Maskeli Beşler” serisi gibi yapımlarda rol aldı. 2018’de kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile evlendi.

2022’de 49 yaşında tüp bebek yöntemiyle ikiz kızları Sofia ve Alya’yı dünyaya getirdi.

“Dünya Güzellerim” gibi projelerde yapımcı ve sunucu olarak çalıştı, ancak bazı projelerde yaşadığı sorunlar nedeniyle davalık oldu.

Seray Sever, enerjik kişiliği ve samimi açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

