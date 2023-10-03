Serbest bırakılan Ayşenur Arslan ilk kez konuştu. İfadesi ortaya çıktı

Halk TV’de yayınlanan Medya Mahallesi programında Ankara’daki terör saldırısı ile ilgili tepki çeken sözler söyleyen Ayşenur Arsalan gözaltına alınmıştı. İfadesinin alınması sonrası serbest bırakılan Arslan adliye çıkışı gazetecilere açıklama yaptı. Arslan, gözaltı prosedürü uygulanmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Canlı yayından alınıp gözaltına alınıp savcılığa, Silivri’ye götürülen Merdan Yanardağ varken, gezi hükümlüleri varken benim bu olayımı ciddiye alacak, meseleyi büyütecek sözcükler söyleyecek durumum yok. Yorucu bir süreç.. Tam da sağlığımın bozulduğu bir döneme geldi bu. Biraz konuşma orucum olacak. Hatta bitecek mi bilmiyorum. Herkese ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum.”

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Ayşenur Arslan’ın savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Arslan, "Ne programda ne de şu an terörü güzelleyici ya da meşru gösterici bir ibare kullanmam söz konusu olamaz. Meydana gelen eylemi programda olduğum gibi burada da lanetliyorum. Sözlerim yanlış anlaşılmıştır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Halk TV’de yayınlanan Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan, Ankara’da düzenlenen terör saldırısı ile ilgili tepki çeken sözler söylemişti. Arsalan’ın sözleri sonrası Halk TV programın yayından kaldırıldığını açıklamıştı. Arslan, hakkında açılan soruşturma sonrası gözaltı alınmıştı. İfadesi alınan Arslan serbest bırakılmıştı.