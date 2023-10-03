Serbest bırakılan Ayşenur Arslan ilk kez konuştu. İfadesi ortaya çıktı

Gazeteci Ayşenur Arslan savcılığın serbest bırakması sonrası ilk kez konuştu. Arslan, uzun süre konuşmayacağını söyledi. Öte yandan Arslan’ın savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.

Serbest bırakılan Ayşenur Arslan ilk kez konuştu. İfadesi ortaya çıktı

Halk TV’de yayınlanan Medya Mahallesi programında Ankara’daki terör saldırısı ile ilgili tepki çeken sözler söyleyen Ayşenur Arsalan gözaltına alınmıştı. İfadesinin alınması sonrası serbest bırakılan Arslan adliye çıkışı gazetecilere açıklama yaptı. Arslan, gözaltı prosedürü uygulanmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Canlı yayından alınıp gözaltına alınıp savcılığa, Silivri’ye götürülen Merdan Yanardağ varken, gezi hükümlüleri varken benim bu olayımı ciddiye alacak, meseleyi büyütecek sözcükler söyleyecek durumum yok. Yorucu bir süreç.. Tam da sağlığımın bozulduğu bir döneme geldi bu. Biraz konuşma orucum olacak. Hatta bitecek mi bilmiyorum. Herkese ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum.”

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Ayşenur Arslan’ın savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Arslan, "Ne programda ne de şu an terörü güzelleyici ya da meşru gösterici bir ibare kullanmam söz konusu olamaz. Meydana gelen eylemi programda olduğum gibi burada da lanetliyorum. Sözlerim yanlış anlaşılmıştır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

18e942a6-c8fd-4667-9dd6-4f5722d554a5.jpg

c15e7092-4bd2-4df1-b0f0-1b76b83699ba.jpg

NE OLMUŞTU?

Halk TV’de yayınlanan Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan, Ankara’da düzenlenen terör saldırısı ile ilgili tepki çeken sözler söylemişti. Arsalan’ın sözleri sonrası Halk TV programın yayından kaldırıldığını açıklamıştı. Arslan, hakkında açılan soruşturma sonrası gözaltı alınmıştı. İfadesi alınan Arslan serbest bırakılmıştı.

İlgili Haberler
Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Ayşenur Arslan Adliyeye getirildi
Ayşenur Arslan gözaltına alındı
Ayşenur Arslan özür diledi
Ayşenur Arslan’ın Halktv’deki Medya Mahallesi programı yayından kaldırıldı
Ayşenur Arslan'dan terör saldırısıyla ilgili skandal ifadeler ‘Hiçbir şey yapamadan ölünmez’
Öne Çıkanlar
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Son Haberler
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandı Gündem
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandı
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandı Video
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandı
Eskişehir’de terör firarisi şahıs yakalandı Gündem
Eskişehir’de terör firarisi şahıs yakalandı
Çağla Şıkel'den Victoria's Secret İTİRAFI Magazin
Çağla Şıkel'den Victoria's Secret İTİRAFI
Ordu’da denizde dev hortum Gündem
Ordu’da denizde dev hortum
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı Gündem
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Kerem Bürsin'den açıklama. Ekrana dönüyor mu? Magazin
Kerem Bürsin'den açıklama. Ekrana dönüyor mu?