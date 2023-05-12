Serbest bırakılan iki Fransız Paris'e vardı

İran'da serbest bırakılan Fransız vatandaşları Benjamin Briere ve Bernard Phelan Paris'e döndü.

Serbest bırakılan iki Fransız Paris'e vardı

(AA) Fransız basınındaki habere göre, İran'da serbest bırakılan Briere ve Phelan'ın bulunduğu uçak Paris'e yakın Bourget havalimanına indi.

Briere ve Phelan, havalimanında aileleriyle bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından, "Serbestler sonunda. Benjamin Briere ve Bernard Phelan yakınlarına kavuşacak." açıklamasında bulunmuştu.

Briere ve Phelan'ın serbest bırakılmalarından duyduğu memnuniyeti ifade eden Macron, İran'da hala tutuklu olan Fransızların iadesi için de gerekli adımları atmaya devam edeceklerini vurgulamıştı.

SERBEST BIRAKILMASI ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

37 yaşındaki Briere "casusluk" gerekçesiyle Mayıs 2020'de, 64 yaşındaki Phelan ise "ulusal güvenliği ihlal ettiği" gerekçesiyle 3 Ekim 2022'de İran'da gözaltına alınmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, nisanda İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelmişti. Colonna, görüşmede, İran'da tutuklu 6 Fransız vatandaşının derhal serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

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