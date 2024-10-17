Serçelerin dansı hayran bıraktı

Kaynak: İHA
Serçelerin dansı hayran bıraktı

Kars’ta serçelerin gökyüzündeki hareketleri görsel şölene dönüştü.

Kars merkeze bağlı Söğütlü köyünde akşam saatlerinde serçe cinsi yüzlerce kuşun havadaki gösterisi izleyenleri mest etti. Aynı anda aynı yönde uçuşlar gerçekleştirerek ani hareketlerle zaman zaman bulut görüntüsü oluşturan kuşların çıkardığı sesler ise şiirleri aratmadı.

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Kuşların havada hep beraber hareket etmesi ve çıkardığı sesler görenleri hayran bıraktı. O anlara şahitlik eden vatandaşlar gökyüzündeki dansı telefonlarıyla ölümsüzleştirmeye çalışırken, zaman zaman bu şova şahitlik ettiklerini kaydettiler.

Yaklaşık yarım saat süren gösteri sonrası kuşlar, havanın kararmasıyla birlikte söğüt ağaçlarındaki yuvalarına yerleştiler.

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