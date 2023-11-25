Serdal Adalı listesindeki bir ismi daha açıkladı

Beşiktaş’ta olağanüstü seçime sayılı günler kala başkan adayı Serdal Adalı listesindeki bir ismi daha duyurdu.

Adalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “değerli Beşiktaş Camiası, Kadromuzu tanıtmaya devam ediyoruz: Kariyerine başladığından beri çeşitli şirket ve sektörlerde başarılı işler çıkaran, finans, yatırım, strateji ve iş geliştirme alanlarında tecrübesi ile dikkat çeken, yönetici ve iş insanı Çağatay Abraş Yönetim Kurulumuzda Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer alacak ve Beşiktaşımızı hak ettiği seviyeye çıkartacağımız bu yolculukta bizimle beraber olacaktır” dedi.

ÇAĞATAY ABRAŞ KİMDİR

1977 yılında Bursa’da doğmuştur, 1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra University of California, Berkeley’de kurumsal finansman ve yatırım bankacılığı programını, Harvard University’de liderlik ve strateji programını tamamlamıştır. İş hayatına 2000 yılında Vestel Grup Şirketlerinde Merkezi Finans Departmanlığında başlayan Abraş, 2001-2006 yılları arasında Andersen/Ernst & Young’da çalışmış, 2003 yılında Küresel Kurumsal Finans Hizmetleri bölümünün müdürlüğünü üstlenmiştir. 2006 yılında Unit International S.A bünyesine dâhil olarak İş Geliştirme Müdürü olarak kariyerine devam etmiştir. 2007-2016 yılları arasında Garanti Bankası Yatırım Bankacılığı Direktörü olarak çalışan Abraş, 2017 yılı Ağustos ayı itibariyle Kibar Holding bünyesinde Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2019 yılı Kasım ayında Türkiye Varlık Fonu üst yönetimine Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Abraş, 2021 yılında Sanko Holding’in Strateji İş Geliştim ve Kurumsal Gelişim Bölüm başkanlığı görevini almış ve halen bu görevi yürütmektedir.

METİN KEÇELİ VE HAKAN DALTABAN'I DUYURMUŞTU

Serdal Adalı daha önce de Metin Keçeli ve Hakan Daltaban’ın yönetiminde yer alacağını duyurmuştu.