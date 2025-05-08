Serdal Adalı resmen açıkladı! Beşiktaş'ta dev proje gerçekleşiyor

Yapılacak olan başkanlık seçime sayılı günler kala Beşiktaş'ın mevcut başkanı Serdal Adalı,bir basın toplantısı düzenledi. Çiçeği burnunda başkan, birçok konuya değinirken altyapı için büyük bir gelişmeyi duyurdu.

İşte Serdal Adalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Olağan seçimli genel kurulumuzu pazar günü gerçekleştireceğiz. Bir seçim öncesi daha sizlerle bir aradayız. Bugün, geçtiğimiz dönemi anlatmak ve projelerimizi anlatmak için sizi davet ettik. Sevgili Beşiktaşlılar, bu görevi üstleneli sadece dört aylık bir süre geçti. Mazbatamızı alalı da 120 gün oldu. Göreve geldiğimizden bu yana tüm kaynaklarımızı Beşiktaş'ın hizmetine sunduk."

"SADECE İŞİMİZE KONSANTRE OLDUK"

"Göreve geldiğimizde umutsuz bir ruh halimiz vardı. Kurumsallıktan tamamen uzaklaşmış bir Beşiktaş vardı. Bu toplantılarda ve ekranlarda neler konuşuyorduk lütfen hatırlayalım. Biz çalışarak bu süreci iyi bir şekilde geçirdik. Sadece işimizi konsantre olduk."

"TARAFTARLARIMIZ HEYECAN YAŞIYOR"

"Beşiktaş'ta artık yeni projeler konuşuluyor. Finansal bağımsızlık tartışılıyor. Borçların nasıl sıfırlanacağı tartışılıyor. Beşiktaş'ın haberleri sporla birlikte ekonomi kanallarına taşınıyor. Taraftarımız yeni sezon heyecanını ve transfer haberlerinin heyecanını yaşıyor. Önümüzdeki sene biz nasıl şampiyon olacağız diye sohbetler ediliyor. Bu dahi umutların yeniden canlanmaya başladığını gösteriyor."

"BU PARAYI BANKALAR BİRLİĞİ'NE YATIRACAĞIZ"

"Hiç tereddüt etmeden bu sportif ve mali tablonun altına gövdemizi koyduk. Sermaye artışı, gayrimenkul projeleri, tesislerin daha verimli bir şekilde değerlendirilmesi ve karların artırılması için her saniye çalışıyoruz. Sermaye artışı sürecimiz geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Neler kazandık ilk ağızdan duymanızı isterim. Beşiktaş'ın tarihindeki en büyük sermaye artışı gerçekleşti. Tarihin tek seferdeki en yüksek tutarlı borç ödemesi gerçekleşecek. Artık bir şeyler değişmeye başladı. Elde edilen toplam hasılat 1 milyar 433 Milyon TL olmuştur. Elde edeceğimiz tüm geliri Bankalar Birliği'ne yatıracağız. Tüm geliri borcumuzu azaltmak için kullanacağız."

"BEŞİKTAŞ'A SAHİP ÇIKMALARINI BEKLERDİM"

"Az çok demeden destek olan herkese bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Geldiğimiz noktada Bankalar Birliği borcunun tamamı kapanmamış olabilir. Benim de kırgınlığım olabilir. Beşiktaşlı büyüklerimizi yanımızda görmek, iş adamlarını yanımızda görmek isterdim. Beşiktaş'a sahip çıkmalarını beklerdim. Önceki dönemdeki itibar kayıplarını uzakta kalmalarına neden oldu belki de, belki de sahadaki sonuçlar uzaklaştırdı, belki de katkı sağlamak istemediler.

Ama ben bu kişilerden "Gün bugün" demelerini beklerdim. Kırgınlığı ve mazereti bir kenara bırakmalarını isterdim. Her fırsatta çok sevdiklerini söyledikleri Beşiktaş için ellerinden geleni yapmalarını isterdim. Biz ne zaman kenetlenip her şey Beşiktaş için diyeceğiz. Ben ve arkadaşlarım, camiayı bir araya getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün olmadı ve o gün de elbette gelecektir. Biz mücadeleye ve çalışmaya devam edeceğiz. Ne yapıp ne edip Beşiktaş'ın borçsuz günlerine doğru ilerleyeceğiz."

"100 DÖNÜM ARAZİ"

"Projeler üretmeliyiz. Dikilitaş'taki 15 dönüm taşınmaz için Emlak Konut ile iş birliği imzaladık. Bu son yıllardaki Beşiktaş'ın en gelir getirici anlaşmasıdır. 20 dönüm üzerine yapılacak bu projeden 200 milyon TL gelir elde etmek istiyoruz. Bunu da borçların kapatılmasında kullanacağız. Hatırı sayılır bir kısmı da ileride gelir getirecek yeni araziler için kullanmayı planlamaktayız.

Yaptığımız görüşmeler sonucunda, yeni havalimanının yakınında 100 dönümlük arazinin kulübümüze kazandırılması için çok önemli bir yol aldık. Altyapı konusu ile ilgili projeyi burada inşallah gerçekleştireceğiz. Bu arazinin altyapı için kullanılması benim için büyük önem taşıyor. Buradaki tesis ve sahaların yapımına hemen başlamak istiyoruz."

"İZLERİ SİLMEK KOLAY OLMUYOR"

"Teknik kadromuz, scout ekibimizle önümüzdeki sezon için gereken adımları atıyoruz. Son yıllardaki yanlış takım kurgularının izlerini silmek hiç kolay olmuyor, olmayacak da. Bunları düzeltmek için zamana ihtiyaç var. Biz en doğru yapıyı kurmak için çalışıyoruz."

" 3 TEMEL ÜZERİNE KURULACAK"

"Hazır transfer sezonu da yaklaşırken herkesin kim gelecek diye merak etmesi kadar doğal bir şey yok. Biz isim, mevki söylemek için sezonun bitmesini bekliyoruz. Hala önümüzde dört maç var. İsim ya da mevki üzerinde konuşmadan bir çerçeve çizmek istiyorum. Beşiktaş'ın kadrosu önümüzdeki yıldan itibaren nasıl dizayn edilecek onu anlatmak istiyorum. Önümüzdeki sezondan itibaren Beşiktaş, takım planlaması; Türk oyuncular, deneyimli Avrupa seviyesindeki oyuncular ve uluslararası yetenekler olmak üzere üç temel üzerine kurulacak."

SERDAL ADALI'NIN SEÇİM VAATLERİ

-Kalıcı başarılar ve sürdürülebilir zaferlere ulaşan bir futbol takımı

-Denk bütçeler ile büyüyen amatör şubeler

-Finansal bağımsızlığını yakalayan, borçsuz bir mali yapı

-Yeni gayrimenkul yatırımlarıyla güçlenen ve projelerle büyüyen bir ekonomi

-Geleceğin yıldızlarını Avrupa seviyesinde tesislerde yetiştiren bir altyapı

-Profesyonellik ve kurumsa vizyonla geleceği yöneten bir idari organizasyon

-Yeniden kenetlenen ve hep birlikte yükselen büyük Beşiktaş camiası