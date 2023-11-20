Serdal Adalı transferde Icardi'yi örnek gösterdi

Adalı, burada yaptığı konuşmada, "Galatasaray Icardi'yi nasıl sponsorla aldıysa biz de transferlerimizin büyük bir bölümünü, kulübü mali yük altına sokmadan yapacağız" dedi.

İŞTE SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI:

“Beşiktaş Akademiyi genişleteceğiz. Anadolu’nun her yerindeki genç yetenekleri keşfetmek adına, her şehirde futbol okullarımız olacak. Bu futbol okullarının içinde olduğu amatör altyapı takımları kurulacak ve Beşiktaş’ın geleceği gençler, yarışmacı kimlik kazanacaklar. Bunu Avrupa’da da hayata geçireceğiz.”

"BİZ DE YAPACAĞIZ"

“Taraftarın ne istediğini biliyorum. Kulübün mali durumunun da farkındayım. Rakipler bunu yapıyorsa biz de yapacağız. Galatasaray Icardi’yi nasıl sponsorla aldıysa biz de transferlerimizin büyük bir bölümünü, kulübü mali yük altına sokmadan yapacağız.”

"İSİM DİYE OYUNCU ALMAYACAĞIZ"

“Sırf isim diye ihtiyacımız olmayan bir oyuncuyu almayız. Beşiktaş’ın bu duruma düşmesinin nedeni bu. Bu sene, son yılların en kötü kadro mühendisliği yapıldı. Hiçbiri kötü futbolcu değil ama yanlış planlama yapıldı. Örneğin Afrika Kupası. Bu şekilde planlama yapılmaz.”

“Tribünlere oynamak için sosyal medyada yazmadım yanlışları, Ahmet Nur Çebi’nin yüzüne söyledim.”

