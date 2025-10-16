Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçiminde yarışacak 5 adayla bir araya geldi.

Tüpraş Stadyumu’ndaki görüşmeye adaylar Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer katıldı. Buluşmada yönetim kurulu üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Fethi Hinginar ile Divan Başkanlık Kurulu üyesi adayları da yer aldı.

Fanatik Gazetesi'nden Orhan Yıldırım'ın haberine göre, burada açıklamalarda bulunan Serdal Adalı, şampiyonluk için iddialı olduklarını söyledi.

Adalı, "Şampiyonluk yarışının sonuna kadar içinde olacağız. Yeni kadro kurduk. Gidenler ve gelenler... Sıkıntılı süreç geçirdik. Azalarak devam ediyor. Ara dönem için şimdi erken. Ama gelen fırsatlara bakıyoruz. Ocak ayı biraz fırsat transfer dönemi. Sergen hoca takım ile bir uyum yakaladı. Beklentimiz her geçen maç üstüne koyarak devam etmek. Öyle pes etmek yok. İddialıyız. Yarışı son haftaya kadar sürdürüp şampiyonluk istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"NEZAKET İÇİNDE GEÇSİN"

Beşiktaş'ın asırlık değerlerini, geleneklerini ve ruhunu yaşatmak için bir arada olduklarını belirten Serdal Adalı, "Biliyorsunuz, 19 Ekim'de önemli bir seçimimiz var. Bu seçim, sadece bir divan kurulu başkanlık seçimi değil; Beşiktaş'a gönül verenlerin, Beşiktaş için düşünen, üreten, emek veren insanların buluştuğu bir dönüm noktasıdır. Diliyorum ki bu süreç, Beşiktaş'ın geçmişte bize öğrettiği o büyük olgunlukla, saygı, nezaket ve kardeşlik içinde geçsin" dedi.

"BEŞİKTAŞ'I BÜYÜK YAPAN İSİMLER DEĞİLDİR"

Yapılacak seçimin sonunda gerçek kazananın Beşiktaş olacağını vurgulayan Adalı, şunları söyledi:

"Burada bulunan her bir adayımız, Beşiktaş'a yıllarını vermiş, bu büyük camianın iyi ve zor günlerinde yanında olmuş, Beşiktaş için ne gerekiyorsa yapmış, bu camiaya gönülden bağlı kıymetli insanlardır. Biliyorum ki her birinizin yüreğinde aynı sevda var; Beşiktaş sevgisi. Amacımız ortak, gayemiz aynı; Beşiktaş'a layık bir şekilde hizmet etmek, onu daima daha ileriye taşımak. Çünkü Beşiktaş'ı büyük yapan, isimler değil; onun arkasındaki bu eşsiz birlik, bu omuz omuza duruş, bu kocaman aile ruhudur. Unutmayalım; Beşiktaş sadece bir spor kulübü değildir. Beşiktaş, bir duruşun, bir karakterin, bir vicdanın adıdır. Fair play'in, emeğin, vefanın ve onurun simgesidir. Bizler, o mirasın emanetçileriyiz. Pazar günü yapılacak seçimde bir kez daha hepinize yürekten başarılar diliyorum. Dostluk kazansın, saygı kazansın, Beşiktaş kazansın."