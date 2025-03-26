Serdal Adalı'dan TFF'ye tepki

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı "TFF, yerli hakem atama kararıyla, ezeli rakiplerimizin oyuncağı olduğunu herkese göstermiştir. TFF'den Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulundu. Slavko Vincic'in daha önce görevlendirilmesi nedeniyle bunu istedik. Eşitlik ve adalet ancak bu şekilde sağlanabilirdi.

TFF söz konusu derbiye yabancı hakem atayarak, dereyi geçerken at değiştirdi. Türk hakemlerine "Siz yeterli değilsiniz" mesajı verildi. Diğer maçlara ise "Sizin maçlarınız önemli değil" mesajı verildi. TFF yaratılmak istenen iki takımlı rekabete çanak tutmuştur. TFF Başkanı ve tüm Yönetim Kurulu, birazcık onurları ve gururları varsa derhal istifa etmelidir

Bugün kimse yabancı hakem talebimizi sorgulamasın. Federasyon Başkanı başta olmak üzere hiç kimse Beşiktaş'a Türk hakemlerine güvenin baskısı yapmayın. Kulüp başkanlığı döneminde hakemleri soyunma odasında rehin alan federasyon başkanı bize bu konuda istikamet verecek son kişi bile olamaz.

Alanya'da Beşiktaş'ı doğrayan, İngilizce bilmeyen, FIFA kokartı olmayan bir hakem! İsterse TFF Başkanı gelsin derbiyi kendi yönetsin! Bundan sonra umrumuzda değil

Hakem kim olursa olsun Galatasaray'ı yeneceğimize inancımız tamdır. Maçta her kararın takipçisi olacağız! Ayrıca rakip takım teknik adamı ve oyuncularının da tavırlarını takip edeceğiz! TFF'nin kararlarını eleştiren Galatasaray camiasının da bu duruma tepki vereceğini düşünüyoruz. Aksi halde TFF ile Galatasaray'ın nikah tazelediğini düşüneceğiz

Biz kendimiz için bir ayrıcalık istememiştik. Sadece eşitlik istememize rağmen yabancı hakem talep etmemizin diyetini Zorbay Küçük denilen bir zibidinin Gaziantep FK maçındaki skandal yönetimiyle ödedik.

Derbinin sonu ne olursa olsun, TFF artık yok hükmündedir. Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun çiftliği haline gelmiştir.

Yasin Kol ve rakip takımı izleyecek bir ekip oluşturduk. Maç anında hemen harekete geçeceğiz, paylaşımlar yapacağız. Hemen maç devam ederken tepkimizi göreceksiniz.