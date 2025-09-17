Serdar Adalı açıkladı: Muçi ve Musrati transferinde akçeli işler

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Göreve başladıklarında mali sorunlar olduğunu söyleyen Serdal Adalı, "Oyuncuların alacaklarını alamadığı, futbol takımımızın da psikolojik olarak neredeyse dağılmak üzere olduğu bir dönemde göreve geldik. Bu sezon başında neredeyse sıfırdan takım yapmak zorundaydık" dedi.

"Sadece geçen sezonun borçlarını ödemekle kalmadık, son 4-5 yılın birçok dosyasını da kapattık" diyen Adalı, "Bir yandan yepyeni bir takım yapmaya çalışırken diğer yandan da seneler önce ayrılan oyuncuların bile ödenmemiş maaşlarını, vergileri ve menajerlik ücretlerini ödedik. Geçmişten gelen borçlar için yaptığımız ödemelerle sıfırdan bir takım daha kurulurdu" ifadelerini kullandı.

"BU TAKIM BAŞTAN KURULMALIYDI"

Takımın değişmek zorunda olduğunu belirten Serdal Adalı, "Bu kadro sıfırdan kurulmak zorundaydı. Bizi hedeflerimize götüremeyeceğini düşündüğümüz oyuncuların yerine kaliteli, hırslı, aidiyet hisseden ve en önemlisi kişisel hedefleri bitmemiş oyuncular getirmek durumundaydık. Çok daha genç ve kaliteli kadro oluşturmak zorundaydık" diye konuştu.

"25 FUTBOLCUYLA YOLLARI AYIRDIK"

25 futbolcuyla yollarını ayırdıklarını hatırlatan Adalı, "Yerlerine bahsettiğimiz kriterlere uyduğunu düşündüğümüz 12 futbolcuyla anlaştık. Maalesef her transfer döneminde gönderilmeye çalışılan oyuncu borsası, Beşiktaş'ın kanayan yarasıydı. Her sezon kimler gidecek diye bizden başka manşetlere taşınan bizden başka kaç kulüp vardır bilemiyorum. Bunlar yılların yanlışı, birikimi.

Serdar Adalı'nın konuşmasından başlıklar şöyle:

"SIFIRDAN DEĞİL EKSİDEN BAŞLADIK"

"Kimisiyle zor kimisiyle kolay geçen pazarlıklar oldu. Bazıları oynama şansı bulamamalarına rağmen bu durum pek de umurlarında değil. Beşiktaş'ın parasıyla İstanbul'da gayet güzel, keyifli bir hayatları vardı. Kendi hallerine bıraksak memnuniyetle kalırlardı. Futbolcu mutlu, menajeri mutlu ama ortada yok, onları buralara alan yöneticiler ya teknede ya yazlıklarında. Beşiktaş taraftarı hariç işin içinde olan herkesin keyfi yerinde. Bunların dışındaki oyuncuların bir kısmı da ellerinden gelen her şeyi yapmalarına rağmen istedikleri performansı bir türlü yakalayamamışlardı.

Altyapıdan yetişen ve kiralık giden 5 oyuncumuzu ayrı tutarsak, farklı nedenlerle performans veremeyen 20 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Yani biz işe başlarken sıfırdan değil eksiden başladık."

"MASUAKU'NUN TALEPLERİ ÇOK FAZLAYDI"

Arthur Masuaku konusu... Üzerinde çok konuşuldu. Sezon içinde istenmeyen adam ilan edilen oyuncu, gittikten sonra övgüler, methiler düzüldü. Masuaku sözleşmesi sona ermiş, 31 yaşında ve zaman zaman inişli çıkışlı performanslar sergileyebilen bir oyuncu. Kendisine 1 yıllık garanti kontrat ve şartlarımıza uyacak bir maaş teklifinde bulunduk. Ama oyuncu ısrarla bizden en az 2 yıllık kontrat ve aldığı rakamın epey üstünde bir talepte bulundu. Talepleri bizim için çok ama çok fazlaydı. Bu nedenle yollarımızı ayırdık.

Yerine de Çek milli takımında oynayan ve 2 sene önce Benfica'nın 14 milyon Euro vererek transfer ettiği Jurasek'i, Masuaku'nun talep ettiği maaşın çok daha altında getirdik. Kiralama bedeli ödemedik, zorunlu bir satın alma opsiyonu da bulunmuyor. Bu mevki için bir transfer yeterli olmadı ve kadromuza Rıdvan'ı ekledik.

"İMZA AŞAMASINA GELDİĞİMİZ 2 TRANSFER İPTAL OLDU"

Sağ bekte önemli bir değişim yaşadık. Sağ bek için iki farklı oyuncuyla son aşamaya geldik. Transferleri iptal oldu. Tüm camiamız bilmeli ki, iki transferde kulübümüzün haklarını koruduk. Bu nedenle kararlarımızın sonuna kadar arkasındayız. Yapılan anlaşmanın üzerine gelen tek ek talebi kabul etmedik.

Devre arasından beri takip ettiğimiz Taylan transferinde önemli ışık gördük. Bundesliga'nın önemli bir kulübüne imza atmasını bekliyorduk. Bir kulüp bonservisi için 5 milyon Euro teklif etti. Orada bir belirsizlik oldu ve biz de teklifimizi 4 milyon Euro'dan 6 milyona çıkardık ve transferi bitirdik.

35 yaşında bir oyuncuya milyon Euro'ları vermek yerine, 19 yaşında ve uzun yıllar Beşiktaş'ın, milli takımımızın faydalanabileceği bir oyuncu transfer ettik.

Sergen Hocamız gelince de onun isteğiyle Gökhan Sazdağı'nın kadromuza kattık. Sağ bek rotasyonumuzda Tayfur ve Onur gitmiş, Taylan ile Gökhan gelmiş oldu.

"15 GOL ATARSA OPSİYON DEVREYE GİRECEK"

Santrfor pozisyonunda da değişikliğe gittik. 35 yaşındaki Immobile gitti, 27 yaşındaki Abraham ve 23 yaşındaki El Bilal Toure geldi.

Abraham'ın sözleşmesinde 30 milyon Euro'luk çıkış bedeli bulunuyor. El Bilal Toure, 15 gol atarsa satın alma opsiyonu devreye girecek. İstersek biz de bu opsiyonu kullanabiliriz. Opsiyon bedeli de 15 milyon Euro.

"GEDSON'UN SATIŞI REKOR OLDU"

"Belki de giden oyuncular içerisinde taraftarlarımızın gerçek anlamda üzüleceği tek oyuncu Gedson Fernandes'di. Bu transferde oyuncunun kararlı bir şekilde ifade ettiği ayrılma isteği belirleyici oldu. Uzun uzun konuştuk ama Rusya'dan aldığı maaş teklifi bu kararda etkili oldu.

Transferde üç kulüp olduğu için meşakkatli bir süreç oldu. Benfica ile durumu çözdük öncelikle. Bonservisinin kalan yarısını 10 milyon Euro karşılığında aldık. Spartak Moskova'ya 26 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro da şarta bağlı bonuslar olmak üzere transferi gerçekleştirdik. Sonraki satışından da yüzde 10 payımız olacak. Bu, Beşiktaş tarihinin en yüksek rakamlı oyuncu satışı oldu."

"ORKUN TRANSFERİYLE CAMİDA FARKLI BİR HAVA OLDU"

"Gedson'un yerine Orkun Kökçü'yü aldık. Kendi mevkisinin Avrupa'nın en önemli oyuncularından birini, 24 yaşında Beşiktaş'a kazandırdık. Orkun transferi, camiamızın taraftarımızın beklentiyi yükseltmesine neden oldu. İmza törenine 30 bini aşkın Beşiktaşlı geldi.

Bu transferden sonra camia içinde farklı bir hava oldu, beklentiler bir anda büyüdü. Taraftarımızın bu şekilde mutlu olması da beni diğer transferler için ayrı motive etti. Beklenti büyüyünce beğeni standartları da değişiverdi. Beşiktaşlılar yıllardır alıştırılmaya çalışıldıkları sıradanlıktan sıyrıldı. En iyisine sonuna kadar layıklar.

Orkun'un yanı sıra merkez orta sahayı Ndidi ile güçlendirdik.

"MAAŞLARINI BİZ ÖDEYECEĞİZ"

Amir Hadziahmetovic'i Hull City'e 700 bin Euro'ya kiraladık. Ama oyuncunun maaşını biz ödemeye devam edeceğiz.

Al-Musrati için Verona ile 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 7 milyon Euro satın alma opsiyonu karşılığında anlaştık. Ancak oyuncunun 2.6 milyon Euro'luk maaşını yine biz ödeyeceğiz.

Yaklaşık 5 milyon Euro'ya transfer edilen Jean Onana için Genoa'dan 500 bin Euro kiralama bedeli aldık. 1.5 milyon Euro maaşını da biz ödeyeceğiz.

Joao Mario'yu AEK'ya kiraladık. 2.7 milyon Euro olan maaşının, 1.7 milyon Euro'sunu biz ödeyeceğiz.

Muçi ise 1 milyon Euro kiralama ücreti ve 8.5 milyon Euro satın alma opsiyonu karşılığında Trabzonspor'a gitti. Maaşını Trabzonspor ödeyecek.

Bakhtiyar'ı da 5 milyon Euro'ya aldık, 2.5 milyon Euro'ya Dinamo Moskova'ya gitti.

Kerem Atakan Keskin ve Chamberlain'le birlikte bu oyuncuların toplam maliyeti tam 85 milyon Euro'dur. Maaş maliyetlerini bir yana koyarsak rakam 40-45 milyon Euro'dur.

"MUÇİ VE MUSRATİ TRANSFERLERİNDE BİLİNMESİ GEREKEN ŞEYLER VAR"

Muçi ve Musrati transferlerinde camianın bilmesi gereken çok önemli şeyler var. Bu, oyunculardan bağımsız bir durum. Onları konunun dışında tutmam gerekiyor.

Muçi ve Musrati için yapılacak bonservis ödemelerinin yüzde 60'ının temlik yöntemiyle yurt dışı finans kuruluşlarına devredilmiştir. Kulübümüz Legia ve Braga'ya yapacağı ödemelerin büyük kısmını yurt dışında yer alan farklı farklı fonlara yapacaktır. Bu kulüplerden biriyle yapılan sözleşmede alacağın fonlara devredilmeme maddesi olmasına rağmen, madde değiştirilmiştir.

Bu iki kulüp, alacaklarını farklı finans kuruluşlarına devretmiştir. Hayatın olağan akışına farklı bir durumdur. Ne olduğunu bilmediğimiz farklı yerlere milyon eurolar ödeyeceğiz. Biz vazgeçmeyeceğiz. Bu iş nereye kadar giderse takip edeceğiz.

"SERGEN HOCA CENGİZ'İ ISRARLA İSTEDİ"

"Cerny'den sonra yaptığımız diğer takviye Cengiz oldu. Sergen Hocamız büyük bir ısrarla oyuncuyu istedi. Kadro derinliğimize büyük bir artı katacağına, bazı maçların çözümünde katkı sağlayacağını düşündük. Daha ilk maçında hocamızın dediği çıktı. En az hocamız kadar biz de Cengiz'e inandık."