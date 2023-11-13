Serdar Adalı'dan Talisca müjdesi. 'Talimat verdim' diyerek açıkladı

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano'ya karşı alınan yenilgi, kazanı iyiden iyiye kaynattı.

İlk önce teknik direktör Şenol Güneş'in istifa etmesi, ardından Ahmet Nur Çebi'nin olağanüstü genel kurul kararı alması, Türk futbolunun ana gündemine oturdu.

Ahmet Nur Çebi, yeni seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpte Hasan Arat ve Serdal Adalı resmi olarak başkan adayı olduklarını açıkladı.

Mevcut asbaşkan Emre Kocadağ'ın da başkan adayı olabileceği iddiaları basında yer aldı.

Daha önce Beşiktaş'ta görev yapan Serdal Adalı adaylığını duyururken, iddialı vaatlerde bulundu.

Adalı takıma üst düzey isimler getireceğini şu sözlerle açıkladı;

-Guti’leri ve Quaresma’ları getirdiğimiz yıllardan sonra oluşan bir üstünlüğümüz vardı. Sokakta formalı gördüğünüz gençlerin, kadınların ve çocukların çoğunluğu Beşiktaşlıydı. Şimdi de halkın takımı Beşiktaş’ın sokaklarda en önde olması gerekir. Taraftarın çok istediği Talisca alınsaydı, her şey çok farklı olurdu. Tribünlere kulak vereceksin. Şimdi talimat verdim, Arabistan’da lig ne zaman bitiyor, oyuncunun durumu ne araştırıyorlar. Cristiano Ronaldo’nun da transferde etkisi olabilir. Göreve gelirsek Talisca’yı alabiliriz. Baktık olmuyor daha da iyisini getiririz. Ara dönemde çok üst düzey 2 yıldız getireceğim. Tüm planlarım bu yönde.