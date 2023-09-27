Serdar Ali Çelikler haksız rekabete isyan etti: Neden hep Galatasaray

Vole isimli Youtube kanalında spor yorumculuğu yapan Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın devlet kurumları olan THY ve Socar'dan aldığı maddi desteğe değinerek isyan etti.

"BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE GAVUR TAKIMI MI"

Çelikler, "Socar, Azerbaycan'ın devlet kurumu. Çok büyük kurum, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi sponsoru. Türk Hava Yolları, devlet kurumu, Galatasaray'ın kol sponsoru. Neden hep Galatasaray? Peki bu Beşiktaş'la Fenerbahçe gavur takımı mı? Neden onlara destek sağlanmıyor!" diyerek duruma tepki gösterdi.

"RAKİPLERİNE FARK YARATIYOR"

Çelikler, "Galatasaray'ın yıllık 50 milyon Euro'luk sponsor geliri var. Bu çok ciddi bir rakam. Rakiplerine fark yaratıyor." dedi.