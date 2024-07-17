Serdar Aziz anlaştı. İmzalar atılıyor

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Serdar Aziz anlaştı. İmzalar atılıyor

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'den ayrılmasına izin verilen 33 yaşındaki stoper Serdar Aziz ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Serdar Aziz, Rizespor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

2024-25 sezonunda üst sıralarda yer almak ve adından söz ettirmek isteyen Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Karadeniz ekibinin, Fenerbahçe yönetimi ile görüşerek 33 yaşındaki stoper Serdar Aziz ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı bildirildi.

Serdar Aziz'in bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'nin, oyuncunun Rizespor'a transferine kolaylık sağlayacağı belirtiliyor.

Maaş konusunda son detayların konuşulduğu ve 1+1 yıllık anlaşma üzerinde mutabakata varıldığı, son pürüzlerin ardından oyuncunun sağlık kontrollerinden geçirilip imza attırılacağı gelen bilgiler arasında.

Sarı-lacivertli takım ile toplamda 135 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 11 gol atıp 6 asist yaptı. 1.83 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri 600 bin euro.

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