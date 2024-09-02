Serdar Aziz için karar çıktı

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Serdar Aziz için karar çıktı

Fenerbahçe'de geleceği merakla beklenen tecrübeli stoper Serdar Aziz için son karar verildi.

Sezon başında teknik direktör Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılan Serdar Aziz'e, transfer görüşmeleri yapması için izin verilmişti.

Ancak henüz yeni bir takım bulamayan 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi, Sarı-Lacivertliler tarafından feshedilecek.

Serdar Aziz, kariyeri boyunca toplam 357 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 27 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli stoperin Fenerbahçe'den ayrılması, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı. Aziz'in gelecekte hangi takımda forma giyeceği merak konusu.

Fenerbahçe yönetimi, Serdar Aziz'in ayrılığı sonrası savunma hattında oluşacak boşluğu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte, Sarı-Lacivertliler savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

Serdar Aziz'in kariyerine hangi takımda devam edeceği ve Fenerbahçe'nin savunma hattında nasıl bir değişiklik yapacağı, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bu ayrılık, Fenerbahçe'nin sezon planlamasında önemli bir yer tutuyor.

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