Serdar Aziz İstanbul'da kaldı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği ve Avusturya kampından gönderilen Serdar Aziz'in, Kasımpaşa ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.

İstanbul'dan ayrılmak istemeyen tecrübeli stoper, Anadolu'dan gelen teklifleri reddetti.

33 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

SERDAR AZİZ KİMDİR?

Serdar Aziz, 23 Ekim 1990'da Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğdu. Futbol hayatına 2001 yılında Bursaspor altyapısında başlayan milli stoper, 2007-2008 sezonunda Merinosspor'a kiralık olarak gönderildi ve bir sezon sonra Bursaspor'a geri döndü. 2008-2009 sezonunda Bursaspor A Takımı'nda forma giymeye başladı.

2016 yılına kadar Bursaspor'da oynayan Serdar Aziz, 171 maçta 11 gol ve 6 asist kaydetti. 2016-2017 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu. 1.83 cm boyundaki Serdar Aziz, milli kariyerine U16 takımıyla başladı ve toplamda 75 milli maça çıktı, bu maçlarda 3 gol attı.

2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Serdar Aziz, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü 2018-19 sezonunun 24. haftasında Kadıköy'de Çaykur Rizespor'a karşı attı. İlk sezonunda 10 maça çıkan Serdar Aziz, 1 gol kaydetti. Fenerbahçe formasıyla toplamda 135 maça çıkan 33 yaşındaki stoper, 11 gol ve 6 asist yaptı.