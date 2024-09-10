Serdar Aziz ne yapacağını bilmiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Serdar Aziz ne yapacağını bilmiyor

Fenerbahçe'den ayrılması istenen Serdar Aziz henüz hangi takıma gideceğine karar veremedi.

Transfer döneminin kapanmasına artık sadece 4 gün kalırken Fenerbahçe’de Serdar Aziz’in geleceği belirsizliğini koruyor.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun planları arasında yer almayan ve takımdan ayrılması istenen Serdar Aziz henüz bir takıma imza atmadı.

TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR

Yıldız futbolcu için Suudi Arabistan ve Katar ekiplerinin devreye girmesine rağmen Serdar Aziz’in Türkiye'de kalmayı tercih ettiği öğrenildi.

SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ VAR

Türkiye’den ise Eyüpspor, Sivasspor ve Hatayspor oyuncu ile ilgilenirken Serdar Aziz henüz kararını verebilmiş değil.

PERFORMANSI

5 senedir Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz burada çıktığı 135 maçta 11 gol ve 6 asist

t25-fenerbahcede-serdar-azize-879.webp

Son Haberler
Bahar dizisinin ‘Bahar’ı Demet Evgar'ın erkek kardeşi de oyuncu çıktı! Hatta aynı dizide oynamışlar
Bahar dizisinin ‘Bahar’ı Demet Evgar'ın erkek kardeşi de oyuncu çıktı! Hatta aynı dizide oynamışlar
Dünyaca ünlü hamburger zincirinden Türkiye için sürpriz bir karar
Dünyaca ünlü hamburger zincirinden Türkiye için sürpriz bir karar
İzmir İktisat Kongresi: Atatürk'ün sanayi devrimine attığı temel
İzmir İktisat Kongresi: Atatürk'ün sanayi devrimine attığı temel
Narin'in mezarında kalp
Narin'in mezarında kalp
Ankara simidine zam
Ankara simidine zam