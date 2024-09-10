Serdar Aziz ne yapacağını bilmiyor

Transfer döneminin kapanmasına artık sadece 4 gün kalırken Fenerbahçe’de Serdar Aziz’in geleceği belirsizliğini koruyor.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun planları arasında yer almayan ve takımdan ayrılması istenen Serdar Aziz henüz bir takıma imza atmadı.

TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR

Yıldız futbolcu için Suudi Arabistan ve Katar ekiplerinin devreye girmesine rağmen Serdar Aziz’in Türkiye'de kalmayı tercih ettiği öğrenildi.

SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ VAR

Türkiye’den ise Eyüpspor, Sivasspor ve Hatayspor oyuncu ile ilgilenirken Serdar Aziz henüz kararını verebilmiş değil.

PERFORMANSI

5 senedir Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz burada çıktığı 135 maçta 11 gol ve 6 asist