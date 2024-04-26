Serdar Aziz'den flaş Galatasaray paylaşımı. Taraftarlar ayağa kalktı

Süper Lig’in 34. Haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı.

Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar 3-0 galip geldi.

Mücadelede son düdüğün çalmasının ardından bir dönem Galatasaray forması da giyen Fenerbahçeli Serdar Aziz’den flaş bir hamle geldi.

Serdar Aziz, İbrahim Tenekeci’ye ait olan "Bir adım öne çıkabilmek için şahsiyetini geride bırakan insanlardan olamayız” sözlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Sarı-kırmızılı formayı giyen birinin kendilerine böyle bir göndermede bulunmasına sinirlenen bazı Galatasaraylı taraftarlar sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.