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Fenerbahçe'den onay gelirse Serdar Dursun Avrupa yolcusu

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Serdar Dursun transferinde sona gelindi. Sarı - Lacivertli kulüpten onay gelmesi halinde Serdar'ın yeni durağı Avrupa olacak.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 13:58
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Serdar Drusun Polonya'ya gidiyor

Fenerbahçe'den onay gelirse Serdar Dursun Avrupa yolcusu
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Polonya Ligi ekiplerinden Rakow, Serdar Dursun için Fenerbahçe’ye resmi teklifde bulundu.
Sarı lacivertli takımdan ayrılmak isteyen golcü futbolcu, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
Serdar Dursun’un adı Avrupa takımlarıyla anılmaya devam ediyor.
Golcü futbolcuya, İtalya, Rusya ve Belçika'dan sonra Polonya’dan da teklif geldi.
Legia Varşova ve Lech Poznan’ın önünde liderlik koltuğunda oturan Rakow, Serdar Dursun'u transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe henüz bir yanıt vermezken, golcü oyuncunun ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.
Sarı lacivertliler, 31 yaşındaki futbolcuyu Darmstadt 98'den kadrosuna katmıştı.

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