Serdar Dursun yeniden Süper Lig'de!

Son olarak Persepolişs forması giyen milli forvet Serdar Dursun İran ekibiyle sözleşmesini feshetmesinin ardından Süper Lig'e geri döndü.
33 yaşındaki tecrübeli golcü, Kocaelispor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Kutsal renklere hoş geldin Serdar! Serdar Dursun ile kulübümüz arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi.
Yeni transferimiz Serdar Dursun için tesislerimizde imza töreni düzenlendi. ✍???? pic.twitter.com/eSTkVSYqYA— Kocaelispor (@Kocaelispor) September 11, 2025