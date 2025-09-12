Serdar Dursun yeniden Süper Lig'de!

Kaynak: Haber Merkezi
Serdar Dursun yeniden Süper Lig'de!

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Serdar Dursun ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak Persepolişs forması giyen milli forvet Serdar Dursun İran ekibiyle sözleşmesini feshetmesinin ardından Süper Lig'e geri döndü.

33 yaşındaki tecrübeli golcü, Kocaelispor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Kutsal renklere hoş geldin Serdar! Serdar Dursun ile kulübümüz arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi.

