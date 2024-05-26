Serdar Dursun'un 'Şampiyonluk' paylaşımı olay oldu

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Serdar Dursun'un 'Şampiyonluk' paylaşımı olay oldu

Fenerbahçeli Serdar Dursun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

Süper Lig'de şampiyon bugün belli olacak.

Lider Galatasaray, Konyaspor deplasmanında mücadele ederken, Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için İstanbulspor'u yenmesi, Galatasaray'ın da Konyaspor'a yenilmesi gerekiyor. Bir puan bile Galatasaray'a yetiyor.

Buna rağmen Fenerbahçeli Serdar Dursun şampiyonluktan umutunu kesmedi. Golcü oyuncunun sosyal medya hesabından dün gece yaptığı paylaşım gündem oldu.

Serdar Dursun, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın bu dakikalarda 'Serdar Dursun attı şampiyonluk geldi' diye haykırırız Allah'ın izniyle. Son düdüğe kadar inanmaya devam."

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