Serdar Görel Atatürk tüccarlığı yapmaya devam ediyor

Atatürk’e fiziksel olarak benzeyen Serdar Görel, Ulu Önder’e benzerliğini vatandaşların duygularını istismar etmek için kullanmaya devam ediyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda açtığı yayında Atatürk'ü taklit ederek merdivenlerden çıkan Görel, zeybek oynadı.

Daha önce de milli bayramlarda sosyal medya hesaplarından yayın açarak Atatürk’ü taklit eden Görel, 19 Mayıs fırsatını da kaçırmadı.

HEDİYE YAĞMURUNA TUTULUYOR

TikTok uygulamasında düzenli olarak canlı yayınlar açan Görel, açtığı yayınlarda sosyal medya kullanıcılarından birçok hediye alıyor. Öyle ki, Görel’in 29 Ekim'de açtığı yayında 2 saatte 1 milyon TL hediye aldığı ileri sürülmüştü.

Bu iddiayı yalanlayan Görel, bir ayda 30- 35 bin TL hediye topladığını ifade etmiş ve “Toplanan para bir ayda 30-35 bin TL. Onu da ihtiyaç sahipleri insanlara dağıtıyorum. Çok üzgünüm. Hesaba giren tüm para takip ediliyor gelsinler incelesinler bende sizin gibi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Çekemeyen insanlar çok. Hediye atmayın diye söylüyorum hep arkadaşlar seviyor ve atıyorlar hediye ben ne yapabilirim.” ifadelerini kaydetmişti.