Sinan Ateş suikastının bir süre tutuklu yargılanan şüpheli isimlerinden avukat Serdar Öktem cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Gözlatındaki 13 şüphelinin sorguları sürüyor.

İTİRAF GELDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinde görevli polislere ifade veren zanlılar, saldırı talimatının suç örgütü Daltonlar'ın yurt dışındaki yöneticilerinden Daltonlar grubunun lideri Mustafa Aktürk’ten geldiğini itiraf etti.

Saldırganları organize eden kişinin de S.Ö. olduğu öğrenildi.

CANER KOÇER CİNAYETİNİN MİSİLLEMESİ

Olayın, İspanya’da öldürülen Caner Koçer cinayetinin misillemesi olduğu öne sürüldü.

3 ay boyunca bölgede güzergah ve saldırı keşfi yapan saldırganların, Daltonlar ile birlikte hareket eden Gündoğmuş grubu üyelerinden olduğu iddia edildi.

TETİKÇİLERİN EN NET GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Star Haber’in ulaştığı görüntülere göre, Öktem'i öldürenlerin suikasttan sadece yarım saat sonra bir benzinciye gittiği ortaya çıktı. İşte saldırganların olaydan sonra kaydedilen en net görüntüsü: