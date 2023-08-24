Serdar Ortaç bu defa namaz açıklaması yaptı

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan şarkıcı Serdar Ortaç, açtığı canlı yayınlarla dikkat çekiyor. Son olarak ''sadece dullar ve bekarlara şarkı söyleyeceğim'' diyen Ortaç şimdi de namaz açıklaması yaptı.

Serdar Ortaç bu defa namaz açıklaması yaptı

Editör : Özlem KIRAL

Sık sık yayın açarak ilginç açıklamalarda bulunan Ortaç son olarak "Bundan sonra yalnızca dullara ve bekarlara şarkı okuyacağım" demişti. Müziği bırakıp bırakmayacağı merak edilen şarkıcıdan yeni yayın geldi.

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"BENİ HİÇBİR ŞEY MUTLU ETMEZ"

Serdar Ortaç, "Namaza başlayacağım ama zamanı değil, 60'larda. Namaz kıl, akşam sahneye çık, içki versinler... Ne işe yaradı? Sevap mı işliyorum, günah mı? Beni bu hayatta en çok ne mutlu eder? Beni hiçbir şey mutlu etmez. En ivedi şekilde Allah'ın rahmeti beni mutlu eder" dedi.

2024'te müziği bırakacağını da yineleyen Serdar Ortaç "Ben de köye yerleşeceğim, bu son veda turnem. 60 ili gezip bitireceğim, emekli olacağım" diyerek kararından emin olduğuna da söyledi.

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