Serdar Ortaç kiminle evleneceğini açıkladı. Canlı yayında aşkını ilan etti

Şarkıcı Serdar Ortaç yine olay oldu. Ünlü şarkıcı bu defa 'Evleneceğim' diyerek aşkını ilan etti. Ortaç gönlünü kime kaptırdığını canlı yayında takipçileriyle paylaştı.

Serdar Ortaç kiminle evleneceğini açıkladı. Canlı yayında aşkını ilan etti

Serdar Ortaç sosyal medyada açtığı canlı yayınlarla sık sık gündem oluyor. Daha önce de çeşitli açıklamalar yaparak herkesi şaşırtan Ortaç bu defa 'Evleneceğim' diyerek aşkını ilan etti. Ünlü şarkıcının son yayınına yorum yağdı.

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Eski eşi Chloe Loughnan hakkındaki açıklamaları uzun süre konuşulan Serdar Ortaç gönlünü kime kaptırdığını açıkladı. Canlı yayında şarkısını açan Ortaç, 'İnci, aşkım sana çalışıyorum. Ben İnci ile evleneceğim. Beraber öleceğiz. İnci'm benim aşkım benim' diyerek aşkını haykırdı.

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Ortaç'a İnci'nin kim olduğu sorulunca 'Benim kızıl saçlı dansçım' yanıtı verdi. Ünlü şarkıcının canlı yayınına yorum yağdı. Ortaç'a; 'Evlen çok mutlu ol', 'Toparlan artık Serdar Ortaç', 'Senin hakkından İnci gelir' gibi yorumlar yapıldı.

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2014 yılında evlenen Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 2019'da anlaşmalı olarak boşanmıştı. Pandemi döneminde eşine nafaka ödeyemeyen Ortaç, haciz kararıyla şoke olmuştu.

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Ünlü şarkıcı, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini, buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söylemişti.

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