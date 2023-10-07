Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil yıllar sonra evde buluştu. O detay gözlerden kaçmadı

Çok yakında aynı projede yer alacak olan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç bir araya gelerek eski günleri anarak hasret giderdiler

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil yıllar sonra evde buluştu. O detay gözlerden kaçmadı

Editör Özlem KIRAL

Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti. İkili, Şafak Sezer, İbrahim Tatlıses ve Aydemir Akbaş ile birlikte Kolpaçino serisinde oynayacak.

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Erbil, daha önce Serdar Ortaç'ı çok fazla kumar oynadığı için uyardığını belirtmişti. Sağlık sorunları yaşayan Ortaç'ın Erbil'in yanında keyifli hali dikkat çekti.

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SOSYAL MEDYA KULLANICILARI AYRINTIYI KAÇIRMADI

İkilinin buluşmasında çekilen fotoğrafta ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in telefonunda bahis oynadığı sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Şarkıcı Serdar Ortaç'ın da kumar borçlarıyla magazin dünyasında yer alan haberlerini hatırlayan kullanıcılar, 'Fotoğrafa 3 dakika bakınca Kıbrıs'ta 7 milyon TL kaybediyorsun' paylaşımında bulundu.

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