Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı. Düğün hazırlıkları yapıyorlardı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in evlilik teklifi ettiği 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'dan ayrıldığı iddia edildi.

Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı. Düğün hazırlıkları yapıyorlardı

Mehmet Ali Erbil ve düğün hazırlıkları yaptığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ın istekleri bitmiyor. Çift aralarındaki yaş farkı sebebiyle eleştiri alsa da, Erbil, sevgilisini hem tektaş yüzük hem de spor araba hediyesi etti.

mehmet-ali-erbil-1.jpg

Daha önce evlilik teklifi istediğini söyleyip istediğini alan genç kadın ayrılığa sebep olan bir istek daha yapmış.

Ünlü sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil ve evlilik hazırlıkları yaptığı Gülseren Ceylan iddialara göre ayrıldı.

ekran-goruntusu-2023-09-28-084540.jpg

Erbil'in Ceylan'ın isteklerine yetişememesi sebebiyle ilişkinin sonlandığı iddia edildi.
İddialara göre, Ceylan'ın hediye olarak ev istemesi ikili arasında krize neden oldu.

6517b2374e3fe0252016f81a.jpg

"PARAYLA İLGİSİ YOK" DEMİŞTİ

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile aynı yaşta olan Gülseren Ceylan "Durumun parayla ilgisi yok. Ben onun yanında çok mutluyum. Hayatımda hiç mutlu olmadığım kadar mutluyum kimsenin ne dediği de umurumda değil" şeklinde konuşmuştu.

İlgili Haberler
Mehmet Ali Erbil'in nikah tarihi belli oldu. Gelen tepkilere aldırış etmiyor
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil yıllar sonra evde buluştu. O detay gözlerden kaçmadı
Mehmet Ali Erbil'den sürpriz hamle! Ailesi 40 yaş küçük sevgiliyle evlenmesine karşı çıkmıştı
Mehmet Ali Erbil hakkındaki iddialara cevap verdi. 40 yaş küçük sevgilisiyle nişanlanmıştı
Öne Çıkanlar
Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı
Türk ve Türkiye düşmanı Filistin’i savunmak
Türk ve Türkiye düşmanı Filistin’i savunmak
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası'ndan sağlıkçılara ücretsiz avukat desteği
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası'ndan sağlıkçılara ücretsiz avukat desteği
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
İsrail'de borsa çakıldı. İktidar piyasaya 30 milyar dolara sürecek Dünya
İsrail'de borsa çakıldı. İktidar piyasaya 30 milyar dolara sürecek
Oğuzhan Uğur Filistin'e destek gösterisi yapanlara ateş püskürdü Siyaset
Oğuzhan Uğur Filistin'e destek gösterisi yapanlara ateş püskürdü
Ayılar aç kalınca şehre inip sokakları turladı Gündem
Ayılar aç kalınca şehre inip sokakları turladı
Şamil Tayyar AKP içinde Erdoğan'a tuzak kuran ekibi ifşa etti! AK Parti'yi için için çürütüyor Siyaset
Şamil Tayyar AKP içinde Erdoğan'a tuzak kuran ekibi ifşa etti! AK Parti'yi için için çürütüyor
Sarıyer'i domuzlar bastı. Sürücü pisi pisi diye çağırdı Gündem
Sarıyer'i domuzlar bastı. Sürücü pisi pisi diye çağırdı
Brent petrolde sert yükseliş Ekonomi
Brent petrolde sert yükseliş