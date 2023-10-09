Mehmet Ali Erbil 40 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı. Düğün hazırlıkları yapıyorlardı

Mehmet Ali Erbil ve düğün hazırlıkları yaptığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ın istekleri bitmiyor. Çift aralarındaki yaş farkı sebebiyle eleştiri alsa da, Erbil, sevgilisini hem tektaş yüzük hem de spor araba hediyesi etti.

Daha önce evlilik teklifi istediğini söyleyip istediğini alan genç kadın ayrılığa sebep olan bir istek daha yapmış.

Ünlü sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil ve evlilik hazırlıkları yaptığı Gülseren Ceylan iddialara göre ayrıldı.

Erbil'in Ceylan'ın isteklerine yetişememesi sebebiyle ilişkinin sonlandığı iddia edildi.

İddialara göre, Ceylan'ın hediye olarak ev istemesi ikili arasında krize neden oldu.

"PARAYLA İLGİSİ YOK" DEMİŞTİ

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile aynı yaşta olan Gülseren Ceylan "Durumun parayla ilgisi yok. Ben onun yanında çok mutluyum. Hayatımda hiç mutlu olmadığım kadar mutluyum kimsenin ne dediği de umurumda değil" şeklinde konuşmuştu.