Serdar Ortaç’ın çalışanlarına miras bırakacağı lüks ev ortaya çıktı. 8 oda, 4 salon, 4 banyo

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde mal varlığına dair yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Ortaç, açıklamasında “Çoluk, çocuk yok. O yüzden çalışanlara vereceğim. Bir ev var zaten. Onu da onlar paylaşacaklar” ifadelerini kullanmıştı.

Serdar Ortaç'ın bu açıklamasından sonra 2016 yılında 15 milyon TL'ye aldığı ve şu günlerde değeri 2-3 katına çıkan evi merak konusu oldu.

İstanbul'un en güzel lokasyonlarından İstinye sırtlarında, boğaz manzaralı, 750 metrekare arsa üzerine kurulu, 8 oda 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bina, teraslı, balkonlu, özel kamera sistemli, peyzajlı evin görüntüleri de gündem oldu.

Serdar Ortaç'ın lüks evine beğeni yağdı.