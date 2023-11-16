Serdar Ortaç’ın çalışanlarına miras bırakacağı lüks ev ortaya çıktı. 8 oda, 4 salon, 4 banyo

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç mal varlığını çalışanlarına bırakacağını açıklamıştı. 2016’da 15 milyon TL’ye aldığı ev merak konusu oldu. İşte Ortaç'ın miras olarak vereceği o lüks ev...

Damla Baylan
Serdar Ortaç’ın çalışanlarına miras bırakacağı lüks ev ortaya çıktı. 8 oda, 4 salon, 4 banyo

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde mal varlığına dair yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekmişti.

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Ortaç, açıklamasında “Çoluk, çocuk yok. O yüzden çalışanlara vereceğim. Bir ev var zaten. Onu da onlar paylaşacaklar” ifadelerini kullanmıştı.

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Serdar Ortaç'ın bu açıklamasından sonra 2016 yılında 15 milyon TL'ye aldığı ve şu günlerde değeri 2-3 katına çıkan evi merak konusu oldu.

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İstanbul'un en güzel lokasyonlarından İstinye sırtlarında, boğaz manzaralı, 750 metrekare arsa üzerine kurulu, 8 oda 4 salon, 4 banyo, özel tasarım bina, teraslı, balkonlu, özel kamera sistemli, peyzajlı evin görüntüleri de gündem oldu.

Serdar Ortaç'ın lüks evine beğeni yağdı.

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