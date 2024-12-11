Serdar Ortaç yine dayanamadı. Ağzına geleni saydı!

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Serdar Ortaç yine dayanamadı. Ağzına geleni saydı!

Şarkıcı Serdar Ortaç defalarca kez sosyal medya üzerinden canlı yayın açmayacağını söylemesine rağmen yine canlı yayın açtı.

Bir süre ev hapsi cezası alan Serdar Ortaç, hakkında verilen ev hapsi kararın kalkmasıyla sahnelere geri dönmüştü. Daha önce açtığı canlı yayınlarla söyledikleri nedeniyle başı belaya giren Serdar Ortaç yine kendine hakim olamadı.

Canlı yayın açarak ağzına geleni sayan Ortaç, "Hayatım kaymış hâlâ kumar soruyorlar bana" dedi.

Canlı yayın açan Ortaç, takipçileriyle sohbet etti. Şarkıcı Ortaç yayında aklına geleni söyledi ve "Ne kaybı babacım, daha ne kumarı ya... Bak bir daha bana kumar soranın kafasına indireceğim, ne varsa elimde. Buradan indiremem yüz yüze. Hayatım kaymış hâlâ kumar soruyorlar bana" dedi.

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