Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Kaynak: Haber Merkezi
Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan sosyal medya hesabından tatilinden kareler paylaştı.
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Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı 1

2019 ‘da Serdar Ortaç ile olan evliliğini bitiren İrlandalı model Chloe Loughnan sosyal medya paylaşımları ve özel yaşantısıyla sık sık gündem oluyor.

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Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı 2

Ünlü model bu defa Instagram hesabından paylaştığı son fotoğraf ile gündeme geldi.

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Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı 3

İtalya'da tatil yapan ünlü model beyaz bikinili pozlarını paylaştı.

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Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı 4

Chloe Loughnan, geçtiğimiz senelerde Serdar Ortaç’tan ayrıldıktan sonra mimar Ferguson Hennesy ile aşk yaşamaya başlayan Loughnan geçen yaz sevgilisinden evlilik teklifi almıştı.

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Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı 5

İtalya'da tatil yapan çift sık sık pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı 6

Chloe, Amalfi’de manzara karşısında beyaz bikinisiyle verdiği pozları “Alkol burada farklı vuruyor” notuyla paylaştı.

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Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı 7

Bu paylaşımın ardından bir fotoğraf daha paylaşan ünlü model mavi elbiseli bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

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Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı 8
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Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı 9
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Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı 10
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Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı 11
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