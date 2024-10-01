Serdar Ortaç'ın 'Namaza başlasan' diyen takipçisine verdiği cevap gündem oldu

Uzun zamandır sağlık sorunları ile mücadele eden ünlü Şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanmaya devam ediyor.

Alkol kullanmayı bıraktığını söyleyen Ortaç, sosyal medya üzerinden canlı yayınlarla takipçileri ile sohbet ediyor. Hayatından kumar ve alkolü çıkardığını söyleyen Ortaç, sosyal medya üzerinden bir takipçisinin namaz ile ilgili sözlerine cevap verdi. Serdar Ortaç’ın cevabı sosyal medyada gündem oldu.

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Ortaç kendisini sosyal medyadan takip eden , bir hayranının "Ah abim bir de namaza başlasan ne güzel olur" yorumuna kayıtsız kalmadı.

İbadetin videoya çekilerek ya da göze sokularak yapılmayacağı söyleyen Ortaç, "Meral abla namazımı kılarken video mu çekeyim? Millete gösteriş mi yapayım gözünü seveyim. Onun sevabından çok günahı olur" diye cevap verdi.