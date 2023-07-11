Serdar Ortaç'ın tabutu çalındı! Pişkin hırsızın notu 'pes' dedirtti

Serdar Ortaç, veliahtı olarak gördüğü Mehmet Çevik’e verdiği 'Bilsem ki' şarkısına sıra dışı bir klip çekmişti. Bursa’da bulunan deposundan tabutun çalındığını fak eden Çevik, hırsızın bıraktığı notu okuyunca büyük şaşkınlık yaşadı.

Serdar Ortaç'ın tabutu çalındı! Pişkin hırsızın notu 'pes' dedirtti

Sesini ve yorumculuğunu çok beğendiği Mehmet Çevik'e en sevilen şarkılarından biri olan ‘Bilsem Ki’yi emanet eden Serdar Ortaç, eserin klibinde de genç meslektaşıyla birlikte kamera karşısına geçmişti.

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Klipte kullanılan tabuttu Bursa’da bulunan deposunda saklayan Mehmet Çevik, geçtiğimiz günlerde deposuna gittiğinde tabutu göremeyince şoke oldu.

"AMACIM ASLA HIRSIZLIK DEĞİL"

Deposundan sadece tabutun çalındığını gören Çevik, hırsızın "Amacım asla hırsızlık değil. Klipte kullanılan tabutu hayranınız olarak sizden bir anı olarak aldım" notuyla karşılaştı.

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Mehmet Çevik'in hayranı olduğunu söyleyen kişiden şikâyetçi olmadığı öğrenildi.

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