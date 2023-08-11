Serdar Ortaç'tan eski eşine şok sözler. "İki tane göğsü var diye..."

Editör: Özlem KIRAL

Şimdilerde TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla adından söz ettiren ünlü popçu Serdar Ortaç, TikTok üzerinden yaptığı son açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu.

Kadınlara dair sözleri büyük tepki çeken 53 yaşındaki Ortaç, olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Chloe Loughnan'ı da hedef aldı.

"ESKİ KARIMA TÜM İPLERİ VERDİM"

"Eşitlik diye diye başımıza çıktınız. İpleri bu kadar vermeyin kadınlara; ayıp, yazık lan erkeklere" diyen Ortaç, şöyle devam etti:

Ben verdim eski karıma tüm ipleri, ne oldu? Ağzıma s..tı! İki tane göğsü var diye, o kadar.

"ACİZ ERKEKLER!"

Hızını alamayıp erkekler hakkında da yorum yapan şarkıcı, "Erkeklerin ağzına s..tınız! Aciz erkekler, eli nefsinde herifler; yazıklar olsun size! Bu kadınları bu hale siz getirdiniz. Siz erkeksiniz oğlum evreni yaratan sizsiniz" diye konuştu.

Yayını dinleyenleri şoke eden ünlü isim, "Sevdiğim kadın bana diyor ki 'Bodrum'a gideceğim tatile'; ulan sen beni sevsen üç gün boşluğumuz, var gitmezsin yanımda kalırsın" dedi ve ekledi:

Annemi dinleyip Rizeli ya da Urfalı bir kadın alsaydım, bitseydi bu işkence. Ben böyle modern kadın istemiyorum ki. Kadın hayranlarımı kaybedecekmişim bu yüzden, ben her şeyimi kaybetmişim!

HACİZ GÖNDERMİŞTİ

2014 yılında evlenen Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 2019'da anlaşmalı olarak boşanmıştı. Pandemi döneminde eşine nafaka ödeyemeyen Ortaç, haciz kararıyla şoke olmuştu. Ünlü şarkıcı, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini, buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söylemişti.