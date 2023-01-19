Serdar Ortaç'tan kötü haber

Geçen hafta Alişan'ın sunduğu "Alişan ile Hayata Gülümse" programına katılarak sağlık durumuyla ilgili açıklamalar yapan Serdar Ortaç'tan üzücü bir haber daha geldi.

Şarkıcı Serdar Ortaç, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BİR DAHA İNME GELDİ"

Bir süredir hayatını zorlayan MS hastalığıyla ilgili de konuşan sanatçı "Konsersiz olmuyor. Bu hastalıkla uğraşamıyorum yoksa. Artık bisiklet de süremiyorum. Sol ayağıma bir daha inme geldi. 1 buçuk senedir binmiyorum" dedi.

"KENDİ FİLMİM YAPILIYOR"

Ünlü popçu, "Hayatınızın film yapılmasını ister misiniz?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Kendi filmim yapılıyor şu an. Ancak ben oynamıyorum. Ünlü bir dizi oyuncusu beni canlandıracak. Hayatımı yazdım onlara verdim. Şöhret olduktan sonraki kısmı film yapıyorlar. Öncesini de ilerleyen zamanda belgesel yapacaklarmış" diye konuştu.