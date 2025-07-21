Serdar Ortaç'tan hayranlarını endişelendiren açıklama!

Uzun süredir Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, son açıklamasıyla sevenlerini endişelendirdi.

Zaman zaman yaşamına ilişkin olumsuz açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, bu kez daha da umutsuz bir tavır sergiledi.

ÖMRÜM YA 10 - 15 YIL KALDI YA DA HİÇ...

Sağlık durumuyla ilgili olarak da Ortaç, "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç... Zaten çoluk çocuk da yok" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç, mirasıyla ilgili de açıklamalarda bulunarak, bu konuda şunları söyledi:

"Fazla param da yok. Mirasımı çalışanlarıma bıraktım. Bir ev var, bölüşsünler. Ne çocuk var ne servet, sadece çalışanlarım var. O tek evim onların olsun, kalan zamanım belli değil zaten."

MS HASTALIĞI NEDİR?

MS (Multiple Skleroz), beyin ve omurilikten oluşan merkezi sinir sistemi hastalığıdır. MS’te temel sorun, bağışıklık sistemi hücrelerinin bilinmeyen bir sebepten dolayı vücudun kendi sinir sistemi hücrelerine saldırmasıdır. MS, beyin ve omurilikten oluşan merkezi sinir sistemindeki miyelin tabakası ve sinir hücrelerinin fiziksel tahribatının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Öncelikle (MS) ölümcül bir hastalık değil. Bu konuda yapılmış pek çok çalışma var. Bu çalışmalar ortalama yaşam süresi açısından MS'lilerle sağlıklı bireyler arasında önemli bir fark olmadığı ortaya konmuştur. MS, bir akıl ya da ruh hastalığı olmayıp, tıbbi olarak tamamen bir sinir sistemi hastalığıdır.