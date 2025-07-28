Serdar Ortaç'tan Tarkan itirafı!

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Serdar Ortaç'tan Tarkan itirafı!

Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Serdar Ortaç, katıldığı bir YouTube programında Tarkan Tevetoğlu ile ilgili itiraflarda bulundu.

Dillere pelesenk olan şarkılarıyla 90'lı yılların sevilen sanatçıları arasında yer alan Serdar Ortaç, ünlü YouTuber Orkun Işıtmak'ın 'Pembe Yalanlar' adlı programına konuk oldu.

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‘’İLK GÖRDÜĞÜM YERDE ÖZÜR DİLEYECEĞİM"

Ünlü sanatçı, dönemdaşı olduğu Tarkan ile ilgili de bir pişmanlık itirafında bulundu. Hastalık teşhisinin ardından Tarkan'ın kendisini aradığını belirten Ortaç, "MS teşhisi sonrası Tarkan beni ilk arayanlardan olmuştu. Daha sonra alkollü çıktığım bir yayında çok fazla Tarkan'dan bahsedilmesi üzerine kendisine küfrettim. Çok pişmanım, ilk gördüğüm yerde özür dileyeceğim" ifadelerini kullandı.

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