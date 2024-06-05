Serdar Topraktepe'nin yeni görevi belli oldu

Süper Lig'de hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş sezonu Türkiye Kupası Şampiyonluğu ile tamamladı.

Zorlu geçen periyotta Siyah-Beyazlı ekipte iki kez teknik direktörlük koltuğunda oturan Serdar Topraktepe oynattığı futbolla alkış aldı.

İlk olarak Rıza Çalımbay'ın ardından takımın başına geçen Serdar Topraktepe'ye, Fernando Santos sonrası da takım emanet edildi.

Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta, Serdar Topraktepe'nin ne olacağı merak ediliyordu.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Serdar Topraktepe'nin, Hollandalı hocanın yardımcısı olarak görevde kalacağı kaydedildi. Giovanni van Bronckhorst'un diğer yardımcısı da Jean Paul van Gastel olacak.