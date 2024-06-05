Serdar Topraktepe'nin yeni görevi belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Serdar Topraktepe'nin yeni görevi belli oldu

Fernando Santos'un ardından Beşiktaş'ın başına geçen Serdar Topraktepe'nin yeni görevi açıklandı.

Süper Lig'de hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş sezonu Türkiye Kupası Şampiyonluğu ile tamamladı.

Zorlu geçen periyotta Siyah-Beyazlı ekipte iki kez teknik direktörlük koltuğunda oturan Serdar Topraktepe oynattığı futbolla alkış aldı.

İlk olarak Rıza Çalımbay'ın ardından takımın başına geçen Serdar Topraktepe'ye, Fernando Santos sonrası da takım emanet edildi.

Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta, Serdar Topraktepe'nin ne olacağı merak ediliyordu.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Serdar Topraktepe'nin, Hollandalı hocanın yardımcısı olarak görevde kalacağı kaydedildi. Giovanni van Bronckhorst'un diğer yardımcısı da Jean Paul van Gastel olacak.

topraktepe123.jpg

İlgili Haberler
Mourinho düşünmeden reddetti
Galatasaray'dan ayrıldı Süper Lig ekibine imza attı
İşte Beşiktaş'ın yeni hocası. Herkes Hollandalı sanıyor ama bakın aslen nereli çıktı? Muslera'ya attığı gol unutulmadı
Brocnkhorst Kara Kartal'ı yaptı. Taraftara Türkçe seslendi
Flaş... Flaş... Beşiktaş yeni hocasını açıkladı
Son Haberler
Dolandırıcılıkla suçlanan eski kaymakam Menzil cemaatini suçladı. 'Bana FETÖ’vari kumpas kurdular' Gündem
Dolandırıcılıkla suçlanan eski kaymakam Menzil cemaatini suçladı. 'Bana FETÖ’vari kumpas kurdular'
Ali Koç'tan Mourinho'dan sonra flaş hamle. Ana de Armas'la da anlaştı Spor
Ali Koç'tan Mourinho'dan sonra flaş hamle. Ana de Armas'la da anlaştı
ABD'de Mortgage faiz oranları yükseldi, başvurular azaldı Dünya
ABD'de Mortgage faiz oranları yükseldi, başvurular azaldı
Erdoğan'ın yeniden adaylığı için Dervişoğlu'ndan flaş çıkış Gündem
Erdoğan'ın yeniden adaylığı için Dervişoğlu'ndan flaş çıkış
Bafra’da yılan operasyonu Yerel Haberler
Bafra’da yılan operasyonu
Son dakika İstanbul'da lüks otelde yangın Gündem
Son dakika İstanbul'da lüks otelde yangın
Aykut Kocaman sorgulanmasını istedi Spor
Aykut Kocaman sorgulanmasını istedi