Serdivan’ın parklarını kedi ve kuş evleri süsledi

Sakarya'nın Serdivan Belediyesi'nde kedi ve kuşlara yönelik yürüttüğü çalışmaları sürüyor. Parklar başta olmak üzere ilçe genelindeki yeşil alanlara kuş ve kedi evleri yerleştirildi.

KAYNAK: İHA
Serdivan’ın parklarını kedi ve kuş evleri süsledi

Sıcak havaların kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle birlikte hayvanların daha güvenli bir şekilde yaşayabilmeleri için kolları sıvayan Serdivan Belediyesi, kuş ve kedi evlerini ilçe genelindeki parklara yerleştirerek hayvan dostlarımız için konforlu bir barınma alanı oluşturdu.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanlara verdikleri değeri ifade ederken onların barınması ve korunması noktasında birçok çalışma yürüttüklerini belirtti.

Hayvanları korumayı ve onlara yönelik yararlı işler yapmayı kendilerine görev edindiklerini belirten ekipler, bu çerçevede parklar ve boş arazilere konulan besleme noktalarıyla yalnız bırakmadıklarına değindi.

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