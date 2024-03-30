Şeref Eroğlu: Güreşte dünya markasıyız

Recep Çınar- YENİÇAĞ ÖZEL HABER

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Paris Olimpiyatları öncesinde Yeniçağ’a özel açıklamalarda bulundu. Eroğlu, Türk insanının kendilerinden madalya beklediğini, dolayısıyla da Paris Olimpiyat Oyunlarında kürsüye çıkmak, Ay Yıldızlı bayrağı göndere çektirmek ve istiklal marşını okutmak istediklerinin altını çizerek, “Bütün bunları da gerçekleştirecek gücümüz, inancımız ve arkamızda da 85 milyon insanımız var” dedi.

Olimpiyatların dünya ülkeleri ve sporcuları için önemli bir arena olduğunu ifade eden Şeref Eroğlu, “Türk güreşçileri Olimpiyat Oyunlarının, dünya ve Avrupa şampiyonalarının başrol oyuncularıdır, dolayısıyla da takip eden değil, takip edilen bir ülke konumundayız. Daha doğrusu örnek alınan bir ülkeyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Türkiye Olimpiyat Oyunlarında 104 madalya kazanmış, bu 104 madalyanın 66’sını güreşçiler kazanmış. Bundan önce yapılan Olimpiyat Oyunlarında nasıl kürsüye çıkmış, nasıl başarılı olmuş, nasıl bu ülkenin insanını sevindirmişsek, Paris Olimpiyatlarında da Türk güreşi 85 milyonu en iyi şekilde temsil edecek ve sevindirecektir. Bunu yapacak gücümüz, inancımız ve aslan gibi sporcularımız var” diyerek, özellikle Taha Akgül ile Rıza Kayaalp’ın kürsünün en üstüne çıkacaklarının altını çizdi.

HEDEFİMİZ 12 KOTA ALMAK

Güreş sporunun zor ve fedakarlık isteyen bir branş olduğunu bildiren Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, “Güreşte şimdiye kadar 6 kota aldık. Erkeklerde 4, kadınlarda 2 kota aldık. Hedefimiz 12 kota. 12 olmazda 11 olur ya da 10 olur. Ama hedefimiz 12 kotaya ulaşmak. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 3 Nisan’da Azerbaycan’a gidiyoruz. Bu şampiyonada final yapan sporcularımız Olimpiyat kotası alacaklar. Sonrasında da İstanbul var. İstanbul’da kota hedefimize ulaşmak istiyoruz. Ben bu anlamda bütün sporcularımıza güveniyor ve minderden alnımız akıyla ayrılacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

ÇALIŞMALARDAN MEMNUNUM

Çalışmaların istedikleri şekilde gittiğini, sporcuların fedakarlıklarının karşılığını mutlaka alacaklarını vurgulayan Şeref Eroğlu, “Sizlerin de bildiği, yani daha önce açıkladığımız gibi güreşte 2024 yılını seferberlik olarak ilan ettik. Dolayısıyla da çalışmalarımız, kamplarımız, bütün hazırlıklarımız bu doğrultuda yapılıyor. Bunun da karşılığını alıyor muyuz, evet alıyoruz. Avrupa Şampiyonasında bunu gerçekleştirdik. Hırvatistan’ın başkenti Zagrep’te büyük bir başarıya imza attı Türk güreşi. Hem Serbest hem de Grekoromencilerimiz takım halinde Türk güreş tarihinde bir ilke imza atarak Avrupa şampiyonu oldular. Gerçekten büyük bir iş başardık. Sadece bununla kalmadık, 13 final müsabakasına çıktı Türk güreşçiler. Gözünüzün önüne getirirseniz, 7 kere istiklal marşımızı dinledi Avrupalılar. 7 altın madalya, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak, 85 milyon insanımızı gururlandırdık. Şunu söylemeye çalışıyorum; Türk güreşi sporcusuyla, antrenörüyle, yöneticisiyle ve devletin verdiği güvence ile emin ellerde ve başarıya doğru dev adımlarla ilerliyor.”

85 MİLYONUN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEĞİZ

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu son olarak şunları söyledi:

“Paris Olimpiyatları’nda, ülkemiz adına güreşin en başarılı branş olacağını ve 85 milyon insanımızın yüzünü güldüreceğini düşünüyorum. Çünkü, sporcularımızın enerjisi, sinerjisi ve azimleri bana bu cümleleri kurdurtuyor. İstikrarlı bir çıkışımız var ve bu istikrarlı çıkışımızı sürdürmeyi Paris’te de devam ettireceğiz. Şunu açık yüreklilikle ve bütün samimiyetimle söylüyorum ki, Türk güreşi Paris’te beklentilerin altında kalmayacaktır. Biz inandık ve 85 milyon insanın da inanmasını ve duasını istiyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.