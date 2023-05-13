Seren Serengil Seda Sayan'a sert yaptı. 'Kadırgalı Seda' bakalım ne diyecek?

Geçtiğimiz sene Çağlar Ökten ile hayatını birleştiren şarkıcı Seda Sayan 2. Sayfa'ya konuk oldu ve "Ben çok güzelim" dedi. Seren Serengil ise Seda Sayan'ın gündem olmasına dayanamayarak sert ifadelerde bulundu.

Seren Serengil Seda Sayan'a sert yaptı. 'Kadırgalı Seda' bakalım ne diyecek?

Çağlar Ökten ile mutlu bir evliliği olan Seda Sayan, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

Seda Sayan kendisine dair yapılan yorumlara "Kendimi seviyorum çok, çok güzelim" diyerek yanıt verdi. Seren Serengil ise Seda Sayan'ı yerden yere vurdu.

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Seren Serengil bir yoruma "Hep ben ne yaparsam onu yapar estetikle. Kendini bana benzetmeye çalışır. Bir çocukla evlendi ya onla gidiyor tatillerde pozlar aynı çok komik ya bunlar. Bu benim ünlendirdiğim doktorlara gitti şimdi de ben ne yaparsam onu yapacak abla dediğim bir kadın" dedi.

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