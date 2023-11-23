Seren Serengil'den Işın Karaca'ya sert eleştiri

Işın Karaca dekolte giyinen rakiplerini topa tutmuştu. Ünlü şarkıcıya ilk eleştiri Seren Serengil'den geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Seren Serengil'den Işın Karaca'ya sert eleştiri

Bir televizyon programına katılan Işın Karaca, “Ses var bende, sesimi bir yere sığdıramıyorum, sen de vücut kullanıyorsun” sözleriyle dikkat çekmişti.

262675.jpg

Işın Karaca'nın yorumunu gören Seren Serengil konuya hemen dahil oldu ve Karaca hakkında tartışma yaratacak sözler söyledi. Serengil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

seren-serengil-den-isin-karaca-ya-sok-yorum-fcrig.jpg

"Ay Işın'cım ya sende olsa sen de kullanırsın da olamadığı için düşmansın güzel kadınlara... Sesinde iyi bir vokal sesi, bir şarkının her yeri bağırarak söylenmez sen iyi bir vokalistsin. Ama şarkının bütününü söylediğinde insanlar çok kötü bir zenci gırtlak taklidi duyuyor ve bence bundan rahatsız oluyor. Şarkı söylemek bağırmak değildir. Zaten her bağıran da şarkıcı değildir. Başarı olamadığına göre suçu Gülşen'de Sıla'da arama... Suçu kendinde arama senin malzeme bu kadar bununla mutlu ol."

655f3ade86b24a660c542ae2.jpg

SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

“Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı. Sadece ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum. Kızıma da bir et parçası olmadığını, beyniyle iş yapmayı öğretiyorum. Bu söylediklerim lütfen cımbızlanmasın. Çünkü başkalarının totolarını konuşmaktan çok sıkıldım. Son kostümünü görmedim, telefondan uzak durmaya söz verdim o yüzden bakmadım iyi çalışmalar” açıklamasında bulunan Işın Karaca'nın sözleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturmuş, tansiyonu da yükseltmişti.

seren-serengil-den-isin-karaca-ya-sok-yorum-lxc07.jpg

İlgili Haberler
Seren Serengil Cübbeli Ahmet’ten şikayetçi oldu
Işın Karaca 19 yaş küçük sevgilisiyle evlendi. İşte nikahtan ilk kare
Işın Karaca kök hücre tedavisine başladı. Bir gecede tüm saçları dökülmüştü
Seren Serengil ve sevgilisi Deniz Akkaya'dan şikayetçi oldu. Tazminat davası da açtılar
Öne Çıkanlar
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Son Haberler
Dünyaca ünlü soliste cinsel saldırı ve darp suçlaması Magazin
Dünyaca ünlü soliste cinsel saldırı ve darp suçlaması
Fenerbahçeli futbolcunun milli takım tercihi belli oldu Spor
Fenerbahçeli futbolcunun milli takım tercihi belli oldu
FETÖ'cü Mehmet Kamış adliyeye sevk edildi Gündem
FETÖ'cü Mehmet Kamış adliyeye sevk edildi
FETÖ firarisi Konya’da yakalandı Gündem
FETÖ firarisi Konya’da yakalandı
Sobadan sızan gaz bir can daha aldı Gündem
Sobadan sızan gaz bir can daha aldı
Malatya’da silah kaçaklığı operasyonu: 2 gözaltı Gündem
Malatya’da silah kaçaklığı operasyonu: 2 gözaltı
Balıkesir’de polis 3 aranan şahsı yakalandı Gündem
Balıkesir’de polis 3 aranan şahsı yakalandı